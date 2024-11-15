الإعلامية الأردنية رنا صباغ تحصل على جائزة المركز الدولي للصحفيين

وطن: أعلن المركز الدولي للصحفيين في واشنطن الأربعاء فوز ثلاثة رواد في صناعة الإعلام من الأردن وكينيا وأوكرانيا بجائزة المركز للتميز الإعلامي الدولية تقديرا لتأثيرِهم الاستثنائي في مجتمعاتهم.



وذكر مركز ICFJ في بيان صحافي نشر أنقر هنا أن الأردنية رنا صباغ، كبير محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود www.ocrp.org

حازت على جائزة The 2024 ICFJ Knight Trailblazer Award.

وهي أول عربي يفوز بجائزة "فروسية تريلبليرز" منذ استحداث الجائزة الرفيعة عام 2021.



وتعكس مفردة "تريلبليزر" الريادة في شق دروب الابتكار والنجاح ووضع معايير استباقية بحيث يسير الآخرون على خطاهم.

وفاز الكيني جون ألان مانو أحد رواد الصحافة في بلاده والصحافية الاستقصائية الأوكرانية فاليريا يغوشينا كل على حده بجائزة المركز للصحافة الدولية 2024 انقر هنا

وسيتسّلم الفائزون الثلاثة جوائزهم في 14 تشرين الأول/ نوفمبر في واشنطن على هامش الذكرى الأربعين لموسم تكريم الصحفيين.

وتلقت الصباغ قرار المركز الدولي في رسالة من كبير مدراء الزمالات فيه ماغي فارلي. وأشادت فارلي بإسهام الإعلامية الأردنية في "ممارسة صحافة عالية الجودة" والأثر الذي تركه عملها والمعايير الإعلامية التي وضعتها وحافظت عليها لوسائل الإعلام في منطقتها وسائر العالم.

وبسبب سقفها المرتفع، لا تستطيع صباغ السفر إلى أربع دول عربية.

ولفت المركز - الذي يتخذ من واشنطن مقرا له - إلى استثنائية عمل الصباغ على مدى أربعة عقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخطر إطلاقا على الصحفيين.

وصباغ شريك مؤسس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (اريج) عام 2006. ودرّبت هذه الإعلامية المخضرمة جيلاً من الصحفيين الاستقصائيين العرب وأشرفت على نشر مئات التحقيقات ذات الصلة بكشف الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

كما دافعت عن حرية الرأي والتعبير في المنطقة ما شكل خطرا عليها. وتستمر الصباغ في إنجاز تحقيقات استقصائية قوية في موقعها الحالي؛ كبير محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود" www.ocrp.org

جاكلين تشارلز في يومية ميامي هيرالد - أحد حائزي جائزة ICFJ سابقا وأحد محكمي الجائزة للسنة الحالية- قالت إن الصباغ "ليست فقط صحافية، بل هي معلمة ومرشدة تعمل مع الصحفيين وتدلهم على قوة وتأثير التحقيقات الاستقصائية وتمنحهم فرصة لنشر اعمالهم في مؤسسات دولية خارج نطاق الشرق الاوسط".

أمضت رنا الصباغ أكثر من أربعة عقود في بناء ثقافة التحقيقات الصحافية الاستقصائية النابضة بالحياة.

بدأت الصباغ مسيرتها المهنية عام 1985 في صحيفة الجوردن تايمز الناطقة باللغة الإنجليزية في عمان، قبل أن تنتقل إلى وكالة رويترز للأنباء العالمية في عمان ثم دبي.

ثم عادت رئيسا لتحرير الجوردن تايمز مطلع الألفية الثالثة قبل أن تعزل من منصبها.

بين ليلة وضحاها بقرار حكومي بعدما أرسلت زميل صحافي لتغطية مظاهرات اندلعت في مدينة معان الجنوبية قتل فيها شاب وسط مزاعم متضاربة بين رواية رسمية وعمل الصحفي في الميدان. وثم طالبت في افتتاحية الصحيفة الرئيسية بإجراء تحقيقات حول مزاعم التعذيب أثناء عملية التوقيف في مراكز الشرطة.

ساهمت الصباغ ضمن مجموعة صغيرة أسست صحيفة الغد الأردنية ذات الملكية الخاصة. وفي العام 2003 تم إخراجها من الصحيفة بسبب مقالات رأي كتبتها ثلاث مرات أسبوعيا كشفت فيها ممارسات فساد وطالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.

أسست الصباغ في العام 2005 شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية والمعروفة باسم "أريج" كأول مؤسسة ريادية تعني بنشر صحافة المحاسبة في العالم العربي. وكأول مدير تنفيذي للشبكة تحول المشروع من مركز صغير يغطي ثلاث دول عربية ويروج لنشر ثقافة الصحافة الاستقصائية شبه المغيبة عن غرف التحرير في المنطقة و بميزانية متواضعة الى مركز تدريب يتواجد في 16 دولة عربية وبميزانية تفوق 2 مليون دولار سنويا. وكسبت الشبكة تدريجيا سمعة عالمية نتيجة تحقيقات استقصائية مؤثرة أنتجها المتدربين الممولين من أريج وبمعايير تحريرية صارمة بعد مراجعات قانونية قبل النشر.

خلال عملها في شبكة أريج من مكتبها الإقليمي في عمان بين 2005 و نهاية 2019 قامت صباغ على تدريب أزيد من 4000 صحافي وأكاديمي يرغب بإدخال مساق استقصائي لكليات الاعلام وطالب إعلام في الجامعات العربية التي ترفد سوق العمل بالخريجين الجدد.

وانتقل عديد من الصحفيين ممن تدرب على يديها وبخاصة النساء الى العمل في مؤسسات إعلامية مرموقة مثل ال بي بي سي عربي وصحف وول ستريت جورنال و نيويورك تايمز والواشنطن بوست وفضائية سي ان ان ووكالتي انباء بلومبيرغ ورويترز. وفاز اكثر من 60 من التحقيقات التي أشرفت عليها أريج بجوائز محلية وعربية ودولية.

مؤخرا فاز زميلها محمد أبو شحمة المقيم في قطاع غزة وواحد ممن وجهتهم صباغ مهنيا خلال العقد الماضي بجائزة "سمير قصير لحرية الصحافة 2024 "عن فئة التحقيقات الاستقصائية" انتجه معها لصالح منظمة OCCRP كشف في كيفية استغلال تجار الحرب ووسطاء معاناة الغزيين المحاصرين ب الجوع والموت والمرض.

وما زالت وحدتي إنتاج برامج استقصائية في كل من شبكة وطن الإعلامية في رام الله و فضائية الجديد اللبنانية والتي تأسست بدعم من أريج في العام 2011 تنتج وتبث وتحصد جوائز عن تحقيقات قوية لصالح المجتمع. يرأس وحدة تلفزيون الجديد الزميل رياض والحائز على جائزة نايت للصحافة العالمية لعام 2023 الصادرة عن المركز الدولي للصحفيين لقاء شجاعته في كشف الفساد في بلاده. أنجز مشاريع عابرة للقارات وأخرى مع مشروع OCCRP.

واستهدفت الصباغ وبقوة لعملها وزملائها من قبل متنفذين كشفتها التحقيقات الاستقصائية.

في العام 2021 و2022 اخترق تلفونها الذكي بنظام بيغاسوس للتجسس عدة مرات. تصادف ذلك مع إنجاز مشروعين قامت به OCCRP وعشرات الشركاء الدوليين حول شخصيات عالمية كبيرة تضمنت كبار المسؤولين في الأردن.

خلال السنوات الماضية استدعيت للتحقيق مرار حول أمور تخص عملها أو لمطالبتها بتحديد ولائها بصورة واضحة: مع مهنتها وعملها أو مع بلدها. لكنه ضغوطات الحكومة لم تثنيها عن عملها أو تطفئ شعلة شغفها. خلال عملها الحالي مع OCCRP لا زالت تنتج تحقيقات وتؤطر وتوجه زملاء لها في المنطقة لإنتاج أعمال استقصائية.

عملت مع طاقم بي بي سي عربي في العام الماضي على إنتاج فيلم وثائقي مشترك مدته ساعة تقريبا بعنوان: "الكبتاجون في سوريا: أدلة تربط نظام الأسد بتجارة المخدرات". أظهر التحقيق المتلفز كيفية تربح اسرة الرئيس بشار الأسد و قياديين كبار في القوات المسلحة من إنتاج وتهريب الكبتاجون، وهو مخدر من فئة امفيتامين يدمن عليه مستخدميه من الشباب في العالم العربي وحول العالم. وقال السفير السابق لدى سوريا أن أرباح وعوائد تجارة المخدرات تقزم الميزانية السورية بأكملها. وبحسب محرر وثائقيات قناة بي بي سي عربي كريستوفر ميتشل شوهد التحقيق أكثر من 1.6 مرة على قناة يوتيوب محققا أعلى نسبة مشاركة الجمهور لمتابعة تحقيقات أجرتها ال بي بي سي عربي في العامين الماضيين.

تحقيق الكبتاجون وقصص أخرى مشابهة إدارتها صباغ كان لها وقع كبير وتم محاسبة عديد الشخصيات التي مارست أفعال غير قانونية على حساب دافعي الضرائب والمواطنين. في عام 2023 و 2024 قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات كشفها تحقيق الكبتاجون وتحقيقات أخرى نفذها مشروع ال OCCRP بإشرافها.

خلال عملها المهني على مدى اربعة عقود نجحت صباغ وبشجاعة كصحفية استقصائية و محررة و مشرفة ومدربة في منطقة يمكن أن يشكل استجواب الحكومات أمرا خطيرا للغاية، ومجتمعات تتكالب فيها النزعة الابوية لإبقاء المرأة في أدوار تابعة.





أمام حضور إعلامي دولي لافت.. بحضور أكثر من 500 صحفي ووسائل إعلامية كبرى في واشنطن

قالت رنا الصباغ في كلمتها:

مساء الخير، وشكراً لكم على هذه الجائزة.

في المنطقة المضطربة التي أنتمي إليها، غالباً ما يبدو الأمر لنا وكأن العالم يشيح بنظره بعيداً عنا

لقد مررتم مؤخراً بانتخابات رئاسية، لذا لن أتحدث عن السياسة.

ولكن، أريد أن أتحدث عن زملائي في الشرق الأوسط، الذين يعيش بعضهم في أنقاض منازلهم في غزة أو لبنان، ينعون أفراد أسرهم الذين قُتلوا، ويكافحون لتأمين الطعام والماء لمن تبقى من أحبائهم.

إنهم يمثلون جوهر الصحافة الحقيقية.



رفضٌ للاستسلام، وإصرارٌ على مواجهة الخوف، والالتزام الثابت بتوثيق المعاناة الإنسانية والمعارك والجرائم. إنهم يجسدون الشجاعة الحقيقية، ويخاطرون بحياتهم يومياً في سبيل إيصال الحقيقة ومساعدة الآخرين.

هم الذين ينقلون القصة، وهم في الواقع القصة بحد ذاتها.

في منطقتي، الصحافة الحقيقية ليست مهمة سهلة.

لقد طُرد العديد من زملائي من وظائفهم، أو زُج بهم في السجون، أو قتلوا اثناء تأدية الواجب. وقضاياهم قلما تلقى اهتماماً في الغرب.

أنا أدرك أن الاستقرار في منطقتي هو هدف مشروع للسياسة الخارجية الغربية. مكافحة الإرهاب ضرورية، ولكن لا يمكن تحقيق الاستقرار بتجاهل الظلم، وانتهاكات حقوق الإنسان، وكبت الصحافة الحرة.

انظروا إلى تونس، التي تحولت من نموذج يُحتذى به للربيع العربي إلى ديكتاتورية. لقد لاقى انقلاب الرئيس ضد الديمقراطية صمتاً غريباً من الغرب. لماذا؟ لأنه وعد بوقف تدفق المهاجرين مقابل الملايين من اليورو. ومصر ليست ببعيدة عن هذا الواقع، والقائمة طويلة.

قبل فترة وجيزة، استدعيت إلى مكتب حكومي وقيل لي إن عليَّ الاختيار بين ولائي لعملي وولائي لبلدي.

أجبتهم: "أنا أحب بلدي وأحب عملي، ولهذا السبب أغطي الأخبار التي تكشف منتهكي القوانين وناهبي الثروات."

تلاشى التهديد آنذاك، ولكنه حتماً سيعود لي ولآخرين.

لقد طردت من عديد المناصب التي شغلتها في صحف محلية، إلى درجة أنني لم أعد أؤمن بأن الصحافة في منطقتنا يمكن أن تكون مهنة آمنة.

ومع ذلك، فإن الخطر دوما أم نسبي.

الليلة، كما في كل ليلة، سيرقد زميلي الصحفي محمد أبو شحمة تحت سقف نايلون بناه فوق أنقاض منزله المدمر في غزة، حيث فقد نحو 40 فرداً من عائلته. يقول: "لا وقت للحزن، ندفن تسع جثث دفعة واحدة ثم نواصل البحث عن الماء والطعام. الموت صار أمر طبيعي"

في المملكة المتحدة، سيتناول الصحفي السوداني فتح الرحمن عشاءه في غرفته الصغيرة، بعد فراره من تهديدات بالقتل على يد أمراء الحرب الذين حاولوا إسكات صوته.

وفي الغرب، سيخلد زميلي العراقي أسعد زلزلي للنوم في ملجئه الجديد مع أسرته، بعد تعرضه للضرب أربع مرات خلال عام واحد من قبل الميليشيات، التي وصفته بالخائن بسبب عمله مع قناة "الحرة" التي تمولها واشنطن.

أما زميلي اليمني أصيل صريح، فينتظر في السويد لم شمله مع عائلته، بعدما اضطر للفرار من حرب أهلية مستعرة منذ 9 سنوات.

لذا، أود أن أهدي هذه الجائزة لمحمد وفتح الرحمن وأسعد وأصيل، الذين بدأوا معي رحلة التحقيق في الفساد والظلم، أولاً في شبكة أريج ، والآن في OCCRP.

وأهديها أيضاً لمئات الزملاء العرب الشجعان الذين عملت معهم على مر السنين.

إنهم يجسدون أفضل ما في مجتمعنا العربي، يضحون بكل شيء يوماً بعد يوم لإيصال الأخبار وتوثيق الحقيقة.

بهذه الجائزة، أحيي شجاعتهم، وللأسف، في كثير من الأحيان، تضحياتهم القصوى.

شكراً لكم.