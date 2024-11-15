الاعلان عن نتائج مسابقة قريب لانتاج القصص والتحقيقات التلفزيونية في اربع دول عربية

وطن: أعلن في العاصمة الاردنية عمان عن نتائج مسابقة ومشروع قريب الاعلامي الذي ينفذ في اربع دول عربية هي فلسطين والاردن والعراق ولبنان بهدف تطوير وسائل الاعلام المستقلة لتعزيز الحريات والاعلام الهادف والبناء لتقوية المجتمعات في هذه الدول.

آهرنس : جائزة ومشروع قريب هدفها دعم الصحفيين المستقلين

وافتتح حفل تسليم الجوائز الفائزة بكلمة ترحيبية من هنريك آهرنس مدير مشروع قريب الاعلامي الذي رحب بالحضور وتحدث عن فكرة مشروع قريب وعمله.

وقال اهرنس ان جائزة قريب السنوية تمثل عامل تحفيز لنحو ٦٠٠ صحفي في اربعين وسيلة اعلامية عملت مع مشروع قريب خلال الثلاث سنوات الاخيرة بهدف دعمها وتطوير ادائها بما يساهم بتعزيز الاعلام المستقل الذي يمثل صوت المواطن ويعبر عن قضاياه بعيدا عن الاعلامي الحزبي او الحكومي المتحيز.

و قالت الصحفية القديرة ندى عبد الصمد مشرفة ومنسقة الانتاج في مشروع قريب بالدول العربية الاربعة ان الاعلان عن نتائج جائزة قريب هذا العام تختلف عن الظروف السابقة للجوائز التي سبقتها بسبب الحروب في فلسطين ولبنان والتوترات المحيطة بالمنطقة.

واضافت ان اطلاق الجائزة والاعلان عن نتائجها هذا العام وسط حروب حمل طابع تناول في كثير من القصص هذه الحروب والاعتداءات وانعكاساتها على المواطنين وكيفية تعامل المواطنين وتحديهم لهذه الظروف.

واكدت ان اكثر من ١٠٠ صحفي وصحفية تقدموا للمنافسة على الجائزة موضحة ان كل المشاركات كانت جيدة جدا حيث تحدثت عن الحروب والانعكاسات التي سببتها على النساء والاطفال كما تناولت قصص اخرى واقع الحياة والفساد والحوكمة وغيرها من مواضيع تهم الشعوب في الدول التي ينفذ فيها المشروع.

وقالت ان ثلاثة عشر من المتقدمين فازوا بالجوائز حيث قدمت لهم التهاني على انجازهم كما و شكرت لجنة التحكيم بكافة اعضائها.

السفير الفرنسي : نرفض قتل الصحفيين وسنواصل دعمهم

من ناحيته قال السفير أليكسي لوكوور غرانميزون السفير الفرنسي في الاردن ان مشروع قريب هو مشروع اقليمي تم اطلاقه عام ٢٠٢١ بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية و تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بهدف تعزيز وسائل الاعلام في اربع دول لتعزيز بدرات الاعلام المستقل و الاعلاميين المهنيين لان ما يجري من قورة تكنولوجية يحتاج للتدقيق في المعلومات لتكون معلومات موثوقة ومدققة اكثر من اي وقت مضى.

واكد السفير الفرنسي في الاردن ان الحروب التي شهدتها المنطقة ادت الى قتل قتل عشرات الصحفيين في فلسطين ولبنان و بالنسبة لفرنسا هذا امر غير مقبول ومرفوض مؤكدا على دعم بلاده لحرية الصحافة والاعلام ولذلك ستبقى شرين ابو عاقلة حاضرة في اذهان كل احرار العالم.

وشدد على ان منظمة مراسلين بلا حدود قالت ان اخطر منطقة للصحفيين هي الشرق الاوسط وتحديدا فلسطين ولبنان وبالتالي لا بد من دعم الصحفيين المهنيين لكي يواصلوا عملهم بان الصحفيون مثال في الامل وهذا الحفل الدي يقام على ارض السفارة الفرنسية هو مثال على دعم فرنسا للصحفيين وحرية الاعلام ورفض قتلهم.

الفائزون بالجوائز: فوزنا انتصار للقصص التي حملنا فيها صوت الناس

الفائزون بالجوائز ومنهم من فلسطين عبروا عن سعادتهم بهذا الفوز من جهة وبكونهم شركاء في مشروع اعلامي اقليمي عربي يساعدهم على انتاج قصص وتقارير تتناول حياة المواطن العربي في دولهم التي تعاني الحروب واصناف متعددة من الانتهاكات.

وقالت تالا حلاوة مديرة منصة نساء الكايميرا وأحد الفائزين بجوائز قريب ان فوزهم بقصة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عام اضطرت للعمل لاعالة من تبقى من عائلتها تمثل رسالة قدمها زملاءها في قطاع غزة عن اثر حرب الابادة التي تتعرض اليها غزة على الاطفال موضحة ان المهم لها بهذا الفوز هو ايصال معاناة الاطفال في فلسطين جراء الاحتلال.

واضافت ان منصتها هي منصة اعلامية تهدف لتعزيز عمل وحضور الصحفيات الفلسطينيات وتعزيز دورهن بالعمل الاعلامي وبالمجتمع موضحة ان مشروع قريب مثل لها اداة للعمل والدعم والتطور شاكرة ادارة قريب ولجنة التحكيم على عملهم.

الاسعد : المسابقة اظهرت قدرات لدى الصحفيين الشباب

لجنة التحكيم المكونة من اعلاميين وصحفيين مختصين كانت قد عقدت جلسات تقييم لاكثر من مئة قصة مشاركة حيث تم اختيار ٣٣ في المرحلة الاولى ومن تم الاعلان عن ١٣ فائز وفائزة لمختلف مجالات المسابقة.

وقالت شروق الاسعد عضو لجنة تحكيم وعضو مجلس اداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين ان لجنة التحكيم راجعت كل الطلبات المتقدمة للجائزة حيث كانت المشاركات كافة تحمل رسائل مهنية وانسانية و وطنية وكانت ناجحة موضحة ان الجوائز التي فازت اعتمدت على اداء مهني عالي في التحرير والانتاج والمتابعة والمصادر .

واوضحت الاسعد ان المشاركات سراء كانت تقارير مكتوبة او قصص متلفزة او مصورة او تحقيقات اعطتها اشارة لتميز جيل الشباب من الصحفيين والذين يستحقون ال عم والاسناد مؤكدة على اهمية مشروع وجائزة قريب في اسناد الصحفيين الشباب.

المصدر: PNN