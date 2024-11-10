نتنياهو يعلن مسؤولية "اسرائيل" عن تفجير "البيجرات" في لبنان

رام الله - وطن: ذكرت مصادر اعلامية عبرية ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن مسؤولية "اسرائيل" عن تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان.

وقالت مصادر عبرية ان نتنياهو اعلن خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان.

وقال نتنياهو في حديثه انه لم يصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية.

وقال نتنياهو " ان عملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية"، مضيفا ان " وزراء عارضوا قرارات كنت أؤيدها مثل تصفية حسن نصر الله والدخول إلى رفح".