"كتائب القسام" تعلن استهداف قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال في رفح

وطن: أعلنت "كتائب عز الدين القسام" استهداف قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأمس الأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح، تزامنا مع توغل الدبابات وقوات الاحتلال في المدينة، وسيطرتها على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، بعدما أعلنت حكومة الاحتلال أن عرض الهدنة الذي قدمته "حماس" لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.

المصدر: RT



