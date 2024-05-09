"طفح الكيل" .. الاتحاد الأوروبي: لا بد للجنائية الدولية ان تتحرك بسرعة بعد هجوم "إسرائيل" على رفح

رام الله - وطن: دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المحكمة الجنائية الدولية للتحرك عقب الهجوم البري الاسرائيلي على مدينة رفح.

وقال بوريل في تصريحات صحفية ان حركة حماس وافقت على وقف إطلاق النار ولكن اسرائيل رفضت، لذلك لا توجد اي اتفاقية لوقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب اعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري، والذي اعلنت اسرائيل رفضها له.

وتابع بوريل في تعقيب له على بدء عدوان بري على مدينة رفح بالقول "اسرائيل بدأت هجومها البري على رفح ولابد للمحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك بسرعة".

وتطرق بوريل كذلك للتهديدات الموجهة الى محكمة الجنايات الدولية من مسؤولي وقادة الاحتلال ومن بينهم نتنياهو معبرا عن رفضه لتلك التهديدات قائلا "نحن نرفض اي تهديد للمحكمة الجنائية الدولية وقد طفح الكيل".