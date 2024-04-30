بنصب "كمين محكم".. حزب الله يدمر الية للاحتلال عند "‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي"

وطن: أعلن حزب الله مساء اليوم الثلاثاء، نصب كمين "محكم" لآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا "تدميرها واحتراقها بالكامل".

وقال حزب الله، إن مجاهديها قاموا عند الساعة 08:17 من مساء اليوم (الثلاثاء)، بنصب كمين محكم ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند "‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وعند وصول الآلية العسكرية إلى نقطة المكمن ‏استهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة؛ ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".

وأكدت المقاومة الإسلامية أن عمليتها جاءت "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".