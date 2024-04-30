بنصب "كمين محكم".. حزب الله يدمر الية للاحتلال عند "مثلث يفتاح – رموت نفتالي"
30.04.2024 11:11 PM
وطن: أعلن حزب الله مساء اليوم الثلاثاء، نصب كمين "محكم" لآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا "تدميرها واحتراقها بالكامل".
وقال حزب الله، إن مجاهديها قاموا عند الساعة 08:17 من مساء اليوم (الثلاثاء)، بنصب كمين محكم ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند "مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وعند وصول الآلية العسكرية إلى نقطة المكمن استهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة؛ حيث تم تدميرها واحتراقها بمن فيها".
وأكدت المقاومة الإسلامية أن عمليتها جاءت "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".