العراق: المقاومة تستهدف قاعدة للطيران المسيّر الإسرائيلي في الجولان المحتل

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة للطيران المسيّر الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأكدت أنّ هذه العملية تأتي استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته المقاومة للعملية، توجيه تحية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي استُشهد مع وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، في تحطّم مروحية كانت تقلّهم من محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران.

ومساء أمس، أعلنت المقاومة في العراق توجيهها ضرباتٍ إلى "إيلات" (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المُسيّر.

وكانت المقاومة قصفت، خلال الأيام الماضية، مدينة "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، عدة مرات.