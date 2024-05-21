حزب الله يستهدف مواقع المرج والمالكية ورويسة القرن بالقذائف والصواريخ

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أنّ مقاوميها استهدفوا موقع المرج بقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

كذلك، أعلنت استهداف تجمعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية، واستهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

واستهدف المقاومون موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف ‏تجمّعٍ لجنود الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية.

إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون نقطة ‏تموضع لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بصاروخٍ ‏موجّه، وأكدوا أنه تمّت إصابته.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة استهداف ‏تحرّكات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

وتأتي هذه العمليات المستمرة في إطار الدور الإسنادي الذي تقوم به حركات المقاومة في المنطقة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستنزاف قواه ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للإبادة في قطاع غزة.

في غضون ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب وبلداته.

المصدر : "الميادين"