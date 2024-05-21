طوفان الأقصى" في اليوم الـ229.. حرب الابادة على غزة مستمرة وارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 35 الف

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف جوًا وبرًا وبحرًا على مختلف مناطق قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ 229.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35647 شهيدا و79852 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في المقابل، تواصل المقاومة التحامها بقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخوض معها معارك ضارية، وتحديداً في جباليا شمالي قطاع غزة ورفح في جنوبيه، مستهدفةً جنود الاحتلال وآلياته في العمليات النوعية.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى "جيشه"، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الفائت، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بحسب أحدث إحصاء نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ229: