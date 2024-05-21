الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد إسقاط الطائرة الأميركية "MQ-9" في محافظة البيضاء

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، الثلاثاء، مشاهد مصوّرة من عملية إسقاط طائرة "MQ-9" الأميركية في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

ويُظهر المقطع المصوّر رصد الطائرة الأميركية في أجواء محافظة البيضاء، ثمّ إطلاق صاروخ أرض - جو، يمني التصنيع، في اتجاهها.

وتوثّق المشاهد لحظة إصابة الصاروخ للطائرة الأميركية بصورة مباشرة، وسقوط حطامها على الأرض.

وكان المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أفاد، في وقتٍ سابق، اليوم، بإسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9" في أجواء محافظة البيضاء، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وأضاف سريع، في بيان، أنّ قوات الدفاع الجوي اليمنية "أسقطت الطائرة الأميركية باستهدافها بصاروخ أرض - جو محلي الصنع"، موضحاً أنّ "عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في مأرب".

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية "نجحت بإسقاط 5 طائرات من طراز MQ9 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

كما شدّد سريع، في ختام بيانه، على أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركيّ - البريطاني على اليمن، واستمراراً في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويأتي ذلك في سياق المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي شرع بها اليمن قبل فترة وجيزة، حيث أكّد أنّه ستكون هناك عمليات كبيرة للقوات المسلحة اليمنية.