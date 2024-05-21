رئيس الوزراء يصدر توجيهاته لجهات الاختصاص بالتحرك العاجل للوقوف عند احتياجات أهلنا في جنين ومخيمها

وطن: أصدر رئيس الوزراء محمد مصطفى توجيهاته لجهات الاختصاص من وزارات الحكم المحلي والأشغال والداخلية وغيرها لسرعة الاستجابة وتوظيف كل الإمكانيات للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ محافظة جنين كمال أبو الرب، للإطلاع على أوضاع المحافظة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المدينة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وحذّر مصطفى من مخططات الاحتلال في استهداف المخيمات كجزء من سياسة تصفية قضية اللاجئين واستهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، موجهًا في الوقت ذاته وزارة الخارجية وممثلي دولة فلسطين لدى المنظمات الدولية ودول العالم لمزيد من الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال والضغط لوقف العدوان على أبناء شعبنا.

وفي السياق، سيلتقي رئيس الوزراء جميع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين والمنظمات الدولية، غدا الأربعاء، لإطلاعهم على خطورة الأوضاع الميدانية واستهداف أبناء شعبنا وضرورة التحرك العاجل من قبل دولهم للضغط لوقف انتهاكات الاحتلال.