مستوطنون يقتلعون 200 غرسة زيتون جنوب نابلس

وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، 200 غرسة زيتون، في أراضي قرية عقربا ومجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر ، بأن المستوطنين بعدما احرقوا ست مركبات الليلة الماضية في مجدل بني فاضل، اقدموا على اقتلاع 200 غرسة زيتون تعود لمواطنة من القرية.

وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، سُجل الليلة الماضية 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، تركزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

(المصدر: وفا )