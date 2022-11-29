استشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي برصاص الاحتلال غرب رام الله

وطن: اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن ارتقاء الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي (22عاما) بعد اصابته برصاصة في الحوض، وظافر الريماوي (21عاما) بعد اصابته برصاصه في الصدر، خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر عين غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر عين فجر اليوم ما ادى لاندلاع مواجهات اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، وإصابة الشهيد جواد الريماوي برصاصة في "الحوض"، وإصابة شقيقه الشهيد ظافر (21 عاما) برصاصة في "الصدر".

يذكر ان الشهيد جواد الريماوي هو خريج من كلية الاقتصاد في جامعة بير زيت، وشقيقه ظافر طالب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.