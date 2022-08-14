متظاهرون يطالبون بنك "باركليز" بوقف تمويل شركات أسلحة إسرائيلية

وطن: اعتصم عشرات النشطاء والمتضامنين مع الحق الفلسطيني، امام بنك "باركلي" في مدينة مانشتر في المملكة المتحدة، لمطالبته بوقف تمويل شركات اسلحة إسرائيلية.

واتهم المتظاهرون، البنك العالمي بتنفيذ استثمارات وتقديم قروض بمليارات الجنيهات الاسترلينية للشركات التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لدولة الفصل والتمييز العنصري في إسرائيل.

وقالت منظمة "الحرب على الفقراء"، إن "إدارة البنك تقوم بتسليح اسرائيل وجني الاموال على حساب العنف الذي تنتهجه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".