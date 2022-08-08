سرايا القدس تنعى 12 شهيدا من كوادرها وقادتها استشهدوا في العدوان الاخير على غزة

وطن: زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 12 شهيدا من عناصرها وقادتها، الذين ارتقوا في العدوان الاخير على قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس في بيان عسكري، أن "ارتقاء شهدائنا الأبرار جاء ليؤكد على حضور معادلة الواجب فوق الإمكان في الفعل والوعي الثوري لدى أبطالنا الذين أدوا واجبهم الجهادي خلال معركة وحدة الساحات التي جاءت إيماناً بوجوب الحفاظ على منجزات سيف القدس عبر ترابط الجبهات وعدم السماح بالاستفراد بجزء من كل فلسطين، ولصد العدوان الذي بدأه العدو بحق قادتنا ومجاهدينا ".

وقالت السرايا :" ليمضوا إلى ربهم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً."

وشددت على أن "دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر"، قائلةً:" نعاهدهم وكل الشهداء بأن نقتفي ذات الأثر بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين ."