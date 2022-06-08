جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي كشف موقع رصد متقدم لـ"حزب الله"

وطن:- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، إنه كشف موقع رصد متقدما لـ"حزب الله" على الحدود مع لبنان، في ما اعتبر أنه "انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701"، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وزعم المتحدث لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن ناشطي "حزب الله" يستخدمون الموقع "الأمامي على الحدود اللبنانية "لجمع الاستخبارات تحت غطاء جمعية أخضر بلا حدود". وأود المتحدث ما ادعى أنه "صور جديدة توثق نشطاء حزب الله في الموقع".

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وثّق ناشطي حزب الله الذين يعملون في الموقع المزعوم، مشيرا إلى أنه يكشف في ضمن سلسلة التغريدات التي أوردها صورهم خلال تواجدهم في الموقع. وهدد بـ"تدفيعهم الثمن هم ومرسيلهم والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية".

وأضاف أن "جمعية أخضر بلا حدود، تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية لكنها عمليًا تشكل غطاءً لنشاطات حزب الله لا سيما من ناحية إقامة مواقع استطلاع بالقرب من الحدود".