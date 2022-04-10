قوات خاصة تفشل في اغتيال شقيق الشهيد رعد زيدان في مدينة جنين

وطن: فشلت قوات خاصة في جيش الاحتلال عصر اليوم في اغتيال شقيق الشهيد رعد زيدان منفذ عملية تل أبيب.

وقامت قوات خاصة في جيش الاحتلال باطلاق النار الكثيف على مركبة شقيق الشهيد رعد في المنطقة الصناعية في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة بعد إطلاق النار على المركبة.

واكدت مصادر محلية ان شابا أصيب بجروح متوسطة جراء اطلاق الاحتلال النار العشوائي .

وأفادت وزارة الصحة بإصابة شاب برصاصة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين.

واكدت عائلة الشهيد رعد إطلاق الاحتلال النار صوب مركبة بداخلها أحد أبنائها.

وقال والد الشهيد "في هذه الأثناء قوات خاصة تلاحق ابني وزوجتي وتطلق النار على السيارة التي يستقلونها".