صور: اليمنيون يرفعون صورا مؤيدة لجورج قرداحي في شوارع صنعاء

وطن: علّق يمنيون، اليوم، لافتات في مدينة صنعاء يؤيدون فيها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، مع هاشتاغات يؤكدون فيها تصريحاته بأن الحرب تحالف الخليجي على اليمن بـ"العبثية".

واتخذت تصريحات الإعلامي البارز، جورج قرادحي، في مقطع فيديو يظهر قرداحي ضيفا في برنامج "برلمان الشباب" أزمة دبلوماسية كذريعة لدول التطبيع الخليجي لافتعال أزمة مع لبنان لسحب سفرائها ورعاياها منه، فقد أعلنت الخارجية السعودية، الجمعة الماضي، استدعاء سفيرها من بيروت وطلبها من سفير لبنان مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، ووقف الواردات من لبنان. وأقدمت البحرين والكويت على الخطوة ذاتها.

كما قامت الإمارات، اليوم، بسحب دبلوماسييها من العاصمة بيروت ومنعت مواطنيها من السفر نحو لبنان.

وتأتي ردة الفعل غير المبررة من قبل دول التطبيع الخليجي على لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية، كجزء من الحصار الاقتصادي على لبنان لإخضاعه، للابتزاز الذي تمارسه دول التطبيع على العديد من الدول العربية.

وقال قرداحي في معرض إجاباته عن الأسئلة المطروحة خلال برنامج "برلمان الشباب" إن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي". وعندما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن قال "إن هناك اعتداء بالتأكيد وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف".

ونقل موقع قناة "الجديد"، اليوم، عن قرداحي بأن استقالته من الحكومة إثر الأزمة الدبلوماسية "غير واردة".

يشار إلى أن دول التحالف السعودي تشن عدوانا وحصارا تدميريا على اليمن منذ نحو سبعة أعوام، أدى لمقتل عشرات آلاف اليمنيين، وانتشار الأوبئة والمجاعة وتدمير عدد كبير من المنازل.