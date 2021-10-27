الاحتلال يصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة

وطن: صادق ما يسمى بمجلس "التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد قرار تأجيل الجلسة، في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على حكومة الاحتلال، حيث أعلنت واشنطن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أن قرار المصادقة تأجل للمرة الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، وأن التفسير الرسمي هو إضراب موظفي "الإدارة المدنية".

وعبرت الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، و"معارضتها الشديدة" لهذا النهج، الذي يضر بآفاق حل الدولتين.

يذكر أن يوم الأحد الماضي أصدرت "سلطة الأراضي" الإسرائيلية مناقصات لتسويق1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.