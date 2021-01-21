إصابة الأسير اللواء فؤاد الشوبكي بفيروس "كورونا"

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بإصابة الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي (82 عاما) بفيروس "كورونا".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسير الشوبكي أصيب بالفيروس بعد مخالطته لسجان، كان يقود ما تسمى عربة "البوسطة"، لنقله لإحدى المشافي، لإجراء عملية في عينيه.

وأضافت ان إدارة سجون الاحتلال قامت بنقل الأسير الشوبكي لقسم الحجر بسجن "آيالا" الإسرائيلي، محملة إياها المسؤولية كاملة عن حياته ومصيره، خاصة أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية، ومصاب بسرطان البروستات، وأمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة تكثيف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السّن على وجه الخصوص، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، تتابع الأوضاع الصحية للأسرى، في ظل التطورات الكارثية، جرّاء استمرار انتشار العدوى، وتصاعد الإصابات بين صفوفهم.

يشار إلى أن الأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سنا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.