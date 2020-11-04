استشهاد النقيب في جهاز الأمن الوقائي "بلال رواجبة" على حاجز حوارة

رام الله-وطن: استشهد النقيب في الأمن الوقائي، بلال عدنان رواجبة (29 عاما)، بعدما فتح جنود الاحتلال النار بكثافة باتجاهه على حاجز حوارة جنوب نابلس صباح اليوم.

وأكدّ شهود عيان أن جنود الاحتلال على حاجز حوارة فتحوا النار على مركبة يستقلها الشاب على الحاجز.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا النار من مسافة الصفر على مركبة رواجبة، اثناء مروره على الحاجز المذكور.

فيما زعم الاحتلال أن الشهيد أشهر مسدسه محاولاً إطلاق النار على الجنود.

يشار إلى أن الشهيد رواجبة من بلدة عراق التايه جنوب محافظة نابلس، وهو متزوج ولديه طفلة عمرها شهرين.

ويعمل الشهيد رواجبة مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي في محافظة طوباس.