الصحة: 18 إصابة بكورونا في العناية المكثفة و4 موصولة بأجهزة التنفس الصناعي

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، صباح يوم الثلاثاء، أنّ 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في العناية المكثفة، 4 منها موصولة بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال الشخرة في تصريحات إذاعية، إنّ "هناك اجتماع للجنة الوبائية الساعة 9:30 صباحاً، ولدينا عدد كبير من الاصابات منذ مساء الاثنين".

وكانت وزير الصحة د. مي الكيلة أعلنت، عن وفاة مسن متأثراً بإصابته بفايروس كورونا في محافظة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الكيلة عبر فيسبوك، أنّه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني من مخيم الفوار في محافظة الخليل بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 22 حالة، والمتوفي هو جميل محمود عصفور 70 عاماً، توفي متأثرآ بإصابته بوباء كورونا،

وأكدت الكيلة يوم الاثنين، أن فحص فيروس كورونا يُجرى للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولمخالطي الإصابات المؤكدة بالفيروس.

وأضافت، أن طواقم الوزارة تجري عمليات حصر مخالطي المصابين بشكل دقيق ومستمر، بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى واسع ومجتمعي.

وتابعت أن عينات الفحوصات تُرسل إلى 6 مختبرات فحص كورونا موزعة في محافظات الوطن، مشيرة إلى أننا أصبحنا نستطيع إجراء الاف العينات باليوم بمتوسط 4000-6000 فحص، بعد أن ابتدأنا في بداية الجائحة بـ 30 مسحة يومياً.

وجددت الكيلة، دعوتها لجمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.