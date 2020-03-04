أمضى في الأسر 18 عاما
الأسير المقدسي راندي عودة .. سينتقل غدا من قفص الاحتلال إلى القفص الذهبي
04.03.2020 08:40 PM
رام الله- وطن: من المقرر الافراج غدا الخميس عن الأسير المقدسي راندي عيسى عادل عودة (39 عام) من شعفاط بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عاما في سجون الاحتلال.
واعتقل راندي بتاريخ 8/3/2002م بسبب نشاطه في إطار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتنقل في معظم السجون و يقبع حاليا في سجن النقب، وقد تعرض للعقوبات عدة مرات.
وعرف عن الاسير راندي بأنه صاحب شخصية مميزة، و تربطه علاقات وطيدة بعدد كبير من الأسرى و من كافة الفصائل، و هو رياضي بارع، و من عشاق كرة السلة.
ارتبط راندي قبل عدة سنوات بالانسة الاء أبو داوود من نابلس، و يوم غد الخميس و بعيد تحرره سيتمم مراسيم زفافه.