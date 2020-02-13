بحرية الاحتلال تُطلق النار صوب الصيادين ببحر غزة

وطن: لاحقت بحرية الاحتلال، صباح اليوم الخميس، قوارب الصيد في عرض بحر قطاع غزة، وأطلقت النار صوبها.

وأفادت مصادر محلية بأنّ "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين، العاملة في بحر شمال قطاع غزة". ولم يُسفر الاستهداف الصهيوني عن إصابات جراء الاستهداف.

يُشار إلى أنّ هذه الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي قطاع غزة بصورة شبه يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو إصابة صيادين، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عملٍ، حرصًا على حيواتهم.