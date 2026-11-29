وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى تكدس مركبات المواطنين وازدحام مروري، وسط عرقلة حركة تنقل الفلسطينيين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن استمرار إغلاق الحاجز تسبب في تكدس أعداد كبيرة من المركبات، وأعاق وصول المواطنين إلى وجهاتهم، في ظل استمرار القيود العسكرية المفروضة على حركة المرور في المنطقة.

ويأتي ذلك في سياق تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على الحواجز ومداخل البلدات شمال القدس المحتلة، حيث شهدت الأيام الماضية اختناقات مرورية وتأخيرا في تنقل المواطنين على حواجز الجيب وقلنديا وعناتا وحزما وكفر عقب وبيرنبالا.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، مساء أمس السبت، حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور، ما أعاق حركة الدخول إلى القرية والخروج منها.

وتتسبب القيود والإغلاقات العسكرية المتكررة على مداخل القدس والبلدات المحيطة بها في تعطيل حركة الفلسطينيين، وإطالة فترات انتظارهم، فضلا عن عزل بعض التجمعات السكانية عن محيطها.