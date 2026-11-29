كاتس: عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون القاعدة لا الاستثناء.. والطلب يأتي بموجب التعديلات التي أُدخلت على الأوامر العسكرية في أيار الماضي

وطن للأنباء: طالبت نيابة الاحتلال العسكرية، الأحد، بفرض عقوبة الإعدام على الأسير قدري سمارة، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب رام الله في أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ تعديل الأوامر العسكرية الإسرائيلية بما يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت النيابة العسكرية، في بيان، أنها أبلغت عائلة المستوطن القتيل بنيتها تقديم لائحة اتهام بحق سمارة بتهمة القتل العمد، استناداً إلى المادة (209 أ/1) من أمر التوجيهات الأمنية، التي تنص على فرض عقوبة الإعدام، ما لم تقرر المحكمة العسكرية الحكم بالسجن المؤبد لأسباب خاصة.

وأوضحت أن هذه أول لائحة اتهام يُطلب فيها تطبيق العقوبة منذ تعديل الأمر العسكري في أيار/مايو 2026، تنفيذاً للتشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها النيابة، فإن سمارة وصل عشية ما يسمى "يوم الغفران" إلى محيط مستوطنة "نيفي تسوف" في منطقة بنيامين قرب رام الله، وأطلق النار على الموجودين في المكان، ما أدى إلى إصابة المستوطن نتنيئيل شوكرون بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن وفاته لاحقاً.

وأضافت أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين سمارة وأحد عناصر "الأمن" الذين وصلوا إلى الموقع، وأصيب خلاله سمارة، قبل أن يغادر المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته بعد العثور عليه في أحد مستشفيات منطقة رام الله.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيق مع الأسير استمر نحو شهرين، بمشاركة جهاز "الشاباك" والشرطة والنيابة العسكرية، وانتهى يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن تتضمن لائحة الاتهام، إلى جانب القتل العمد، تهم إطلاق النار على الموجودين في المكان وعنصر "الأمن"، وحيازة السلاح، فيما تعتزم النيابة طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وفي أعقاب القرار، رحّب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمطالبة النيابة بفرض عقوبة الإعدام، معتبراً أنها تمثل تطبيقاً للسياسة الجديدة التي تبناها، بالتزامن مع إقرار قانون الإعدام في الكنيست.

وقال كاتس إن عقوبة الإعدام هي "العقوبة المناسبة" في هذه الحالات، مضيفاً أن طلب فرضها "ينبغي أن يكون القاعدة لا الاستثناء"، على حد تعبيره.

وادعى أن النيابة العسكرية امتنعت على مدى عقود عن المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام، معتبراً أن القرار الحالي يمثل تحولاً في سياستها وآلية تعاملها مع هذه القضايا.

المصدر: "عرب48"+ وكالات