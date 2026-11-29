وطن للأنباء: يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غدا الإثنين، ممثلين عن "مجلس السلام" لبحث مستجدات تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة، في ظل تعثر الانتقال إلى مراحلها المقبلة، وضغوط أميركية ودولية على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، خصوصا السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية وبدء إعادة الإعمار، فيما يسعى المشاركون في الاجتماع إلى إقناعه بأن تنفيذ الخطة يسير وفق الجدول المقرر.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن الممثل السامي لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، وجاريد كوشنر، صهر ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، سيشاركون في الاجتماع، بهدف عرض تطورات تنفيذ الخطة وإقناع الرئيس الأميركي بأن مسارها يسير كما هو مخطط له.

وفي موازاة ذلك، يعقد كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداولات خاصة برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، لبحث خطوات تسريع تنفيذ المراحل المقبلة من خطة ترمب، في ظل ضغوط أميركية وتحذيرات من استمرار تعطيلها.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تستهدف المداولات بلورة مجموعة من الخطوات التي ستُعرض على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للمصادقة عليها، بما يظهر التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في رفض إسرائيل السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة والبدء بإعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس، رغم أن دخول القوات الدولية وإطلاق عملية الإعمار يشكلان جزءا من الخطة المؤلفة من 20 بندا، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق، أفادت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل، بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، شموئيل بن عزرا، تعهد الأسبوع الماضي للممثل السامي لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، بأن تبدأ إسرائيل قريبا اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة ترمب.

وجاء التعهد في رسالة بعث بها بن عزرا إلى ملادينوف، أشار فيها إلى أن التحرك الإسرائيلي سيبدأ عقب اجتماع الكابينيت المقرر اليوم الأحد، والذي ينتظر أن يبحث المصادقة على دخول قوات الاستقرار الدولية إلى القطاع.

وبحسب المصدر، يتوقع دخول القوات الدولية إلى غزة مطلع عام 2027، فيما أفادت مصادر أمنية بأن الكابينيت يميل إلى الموافقة على دخولها، وإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنشاء "الحي الإماراتي" في رفح، ضمن منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، على أن تتولى القوات الدولية تأمينها في المرحلة الأولى.

ملادينوف يحذر من تخلي مجلس السلام عن مسؤولياته

وجاء التعهد الإسرائيلي ردا على رسالة بعث بها ملادينوف إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حذره فيها من أن "مجلس السلام" قد يتخلى عن مسؤولياته في قطاع غزة إذا لم يتحقق تقدم في تنفيذ خطة ترمب.

ووفقا لمصدر مطلع تحدث إلى "هآرتس"، لم يحدد ملادينوف موعدا لتخلي المجلس عن التفويض الممنوح له بشأن غزة، لكن مضمون الرسالة أشار إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بصورة فورية.

وجدد ملادينوف في رسالته مطالب المجلس لإسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، وفي مقدمتها السماح بإدخال كميات كبيرة من الخيام والمعدات اللازمة لتحسين الظروف الصحية في القطاع، ووقف هجمات جيش الاحتلال، والالتزام بعدد شاحنات المساعدات المنصوص عليه في بروتوكول شرم الشيخ.

وشملت المطالب أيضا السماح بدخول قوات الاستقرار الدولية، وإتاحة مغادرة عناصر الشرطة الفلسطينية الذين جندتهم لجنة التكنوقراط القطاع لتلقي التدريبات، مع ضمان عودتهم إليه، فضلا عن الموافقة على بدء أعمال البناء في المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال في رفح، والتي حددها المجلس لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يقدم ملادينوف إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، غدا الإثنين، بشأن مستجدات تنفيذ الخطة، بعدما حمّل "مجلس السلام" إسرائيل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعثر تنفيذها، في تقرير مكتوب رفعه إلى المجلس.

كوشنر ينتقد إسرائيل وتحذيرات من تراجع دولي

وتأتي هذه التطورات بعد انتقادات حادة وجهها جاريد كوشنر إلى إسرائيل، محذرا من أن استمرارها في نهجها الحالي قد يجعلها دولة منبوذة على المستوى الدولي، في ظل عدم تنفيذ الالتزامات المرتبطة بخطة غزة.

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق في تموز/يوليو الماضي على دخول قوات دولية إلى القطاع، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع مكتب رئيس الحكومة عن القرار نهاية آب/أغسطس، تحت ضغط الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، معلنا أن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوات حفظ السلام.

وبحسب مصدر أمني تحدث إلى "هآرتس"، لم تستجب إسرائيل حتى الآن لمعظم المطالب الإنسانية التي طرحها "مجلس السلام"، باستثناء الموافقة على مشروعين للصرف الصحي في مدينة غزة.

ويتعلق المشروع الأول بإجراء إصلاحات طارئة لنظام الضخ في بركة الشيخ رضوان، فيما يشمل الثاني إصلاحات جزئية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحي الشيخ عجلين.