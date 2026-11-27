لا أعرف على أي أساس تعتمد الحكومة الفلسطينية صرف 50% من رواتب موظفيها للجميع، في ظل أزمة مالية خانقة تتفاقم شهراً بعد شهر. ولا أعرف من أقرّ هذه النسبة تحديداً، ولا وفق أي معيار. أعرف فقط أنها تخنق غالبية الموظفين، وأن هذا الخنق لا يتوقف عند باب البيت، بل يمتد إلى الأسواق والمحال الصغيرة والعيادات والمدارس.

حين تصبح العدالة معادلة حسابية

من الناحية الحسابية، تبدو النسبة الموحدة إجراءً منصفاً: الجميع يتلقى النصف، والجميع يتحمل العبء نفسه. لكن العدالة المحاسبية شيء، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية شيء آخر. فالنسبة المتساوية لا تنتج بالضرورة أثراً متساوياً.

خذ موظفاً راتبه قريب من الحد الأدنى، يعيل أسرة، ويدفع إيجار بيته وأقساط أبنائه وثمن دوائه وغذائه ومواصلاته. نصف راتبه لا يكفي حتى لتغطية الضروري. ثم خذ موظفاً آخر يتقاضى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا الراتب أو أكثر. هو أيضاً يتألم من الخصم، لكنه يملك هامشاً يتحرك فيه: يؤجل ويقتصد ويستغني عن الكماليات. أما الأول فلا كماليات عنده ليستغني عنها. الخصم المتساوي في النسبة لا يعني أن الأذى متساوٍ، وهذه هي الفكرة التي يضيعها التعامل مع الأزمة كأنها جدول أرقام.

الظروف واحدة، والقدرة مختلفة

ثمة ما يغيب عن النقاش العام: الموظفون جميعاً، على اختلاف رواتبهم، يعيشون في البيئة نفسها وتحت الظروف نفسها. يشترون من السوق ذاته، ويدفعون أسعار الخبز والزيت والخضار ذاتها، وتصلهم فاتورة الكهرباء والماء والاتصالات بالقيمة نفسها تقريباً. ويقف أبناؤهم أمام أقساط المدارس والجامعات ذاتها، ويواجهون كلفة العلاج والدواء ذاتها، ويدفعون ثمن الوقود والمواصلات بالأسعار ذاتها. الحاجات واحدة، والأسعار واحدة، والأزمة واحدة.

لكن الذي يختلف جذرياً هو ما يتبقى من الراتب بعد أن تُسدَّد هذه الالتزامات. صاحب الراتب المرتفع تشكّل هذه الأعباء جزءاً محدوداً من دخله، فيبقى له بعد الخصم ما يكفي لتسيير حياته، ولو بقدر من التقشف. أما صاحب الراتب المتدني فتلتهم هذه الأعباء راتبه كله قبل أن يصل إلى آخر الشهر، فإذا اقتُطع نصفه صار عاجزاً عن الوفاء بها مهما أحسن التدبير.

والأمر لا يقتصر على أصحاب الدخل المتدني. فالطبقة الوسطى، التي تُقدَّر عادة بأنها قادرة على الصمود، تجد نفسها اليوم في الموقع ذاته. موظف براتب متوسط عليه قسط بيت أو سيارة أو قرض أخذه حين كان الراتب يُصرف كاملاً وفي موعده، وقد بنى التزاماته على دخل مستقر ثم انهار هذا الدخل تحت قدميه. لم يرتكب هذا الموظف خطأً ولم يسرف، لكن أقساطه لا تعرف أن الراتب نقص. والمصرف لا يخصم نصف القسط لأن الحكومة صرفت نصف الراتب. وإن قام البنك بخصم نسبة من نصف راتبه بناء على التعليمات الحكومية فماذا عن فوائد التأخير؟ ومن يتحملها؟

كيف يبدو العجز في الحياة اليومية

حين يعجز الموظف عن الوفاء بالتزاماته، لا يظهر ذلك في تقرير رسمي، بل في تفاصيل صغيرة يعرفها الجميع: دفتر الدَّين عند البقال يطول شهراً بعد شهر، وإيجار البيت يتأخر ويتراكم، وموعد الطبيب يُؤجَّل إلى أن يتفاقم الوجع، وقسط الجامعة يُدفع متأخراً أو يُؤجَّل، ويُستدان من الأقارب والأصدقاء لتسديد دين سابق. وفي بعض البيوت يُطلب من الأبناء أن يتخلوا عن بعض ما يحتاجون إليه، وهو ما لا يُقاس بالأرقام لكنه يترك أثره في الأسر.

وفي المقابل، لا يعني هذا أن أصحاب الرواتب المرتفعة لا يتألمون، فهم أيضاً يتأثرون ويؤجلون ويقتصدون. لكن الفرق بين من يقتصد ومن يعجز فرق في النوع لا في الدرجة. الأول يعدّل نمط إنفاقه، والثاني يفقد القدرة على تغطية الأساسيات.

قضية تمس مئات آلاف الأسر

غالبية موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وراتب الواحد منهم ليس "دخلاً إضافياً" يمكن الاستغناء عن جزء منه، بل هو الشرط الأول للبقاء. وحين يُقتطع نصفه، تتأثر حياة أسرة كاملة، ويمتد الأثر إلى البقال والصيدلي وصاحب المحل وسائق الأجرة، لأن الراتب في اقتصادنا يتحول سريعاً إلى حركة في السوق. وإذا ضعفت القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر، ركد الاقتصاد المحلي كله، وتراجع الاستقرار الاجتماعي معه. ولهذا لا يصح أن تُعالج أزمة الرواتب بمنطق توزيع نسبة من المستحقات فحسب، فهي قضية اجتماعية قبل أن تكون بنداً في الموازنة.

ما المطلوب، وما ليس مطلوباً

أحب أن أكون واضحاً: لا أطالب بزيادة فاتورة الرواتب، ولا بتحميل الخزينة عبئاً إضافياً. ما أدعو إليه هو إعادة النظر في طريقة توزيع المبلغ المتاح نفسه، أي المبلغ الذي ستصرفه الحكومة على أي حال.

الفكرة ببساطة اعتماد نظام شرائح تصاعدي: كلما انخفض الراتب ارتفعت نسبة الصرف، وكلما ارتفع الراتب انخفضت النسبة تدريجياً. صاحب الراتب الأدنى قد يتلقى راتبه كاملاً أو نسبة عالية منه، والشريحة الوسطى تتلقى نسبة أقل منه لكنها أعلى مما تتلقاه الشرائح العليا، وصاحب الراتب الأعلى يتحمل خصماً أكبر، لأنه الأقدر على الاحتمال. بهذا يشعر كل موظف أن الأزمة تُحمَّل عليه بقدر طاقته، لا بقدر ما تسمح به معادلة جامدة.

محاكاة مالية قبل أي قرار

لا يصح أن يكون هذا الطرح انطباعاً عاماً، ولذلك أرى أن أي تعديل يجب أن يسبقه عمل فني دقيق: محاكاة مالية تحصي عدد الموظفين في كل شريحة، وإجمالي الرواتب المستحقة لها، ثم توزع المبلغ المتاح بحيث تكون النتيجة النهائية مساوية تماماً لما تستطيع الحكومة صرفه اليوم. لا عجزاً إضافياً ولا التزاماً جديداً، فقط توزيع أكثر إنصافاً للمبلغ نفسه.

الدائنون: من يبقى ومن يخرج

هناك زاوية أخرى قلّما تُناقش، هي عدد الدائنين للحكومة. حين تصرف الحكومة نسبة موحدة للجميع، يبقى جزء من راتب كل موظف غير مدفوع، فيبقى الجميع دائنين لها بما تبقى من مستحقاتهم، من أصحاب الدرجات الدنيا إلى العليا. أما مع نظام الشرائح، فإن رفع نسبة الصرف لأصحاب الرواتب الدنيا، وربما صرف رواتبهم كاملة، يعني تسوية مستحقاتهم الشهرية، وخروج عدد كبير من الموظفين من قائمة الدائنين. قد تبقى المديونية الإجمالية على حالها تقريباً، لكن عدد الأسر التي تعيش على الانتظار والدَّين يتراجع بوضوح. وهذا بحد ذاته مكسب اجتماعي ونفسي.

إنصاف لا امتيازات

ليس المقصود أن يُعفى أحد من تبعات الأزمة، ولا أن يدفع صاحب الراتب المحدود ثمنها بالقدر ذاته الذي يتحمله صاحب الراتب المرتفع. المقصود أن تتوزع الأعباء بنسب أكثر إنصافاً، مع الحفاظ على حق الجميع في مستحقاتهم كاملة حين تتحسن الظروف. فالحقوق لا تسقط بالتقسيط، لكن الألم يجب أن يُقسَّم بعدل.

كلمة أخيرة

ما كتبته هنا ليس حلاً سحرياً، ولا يدّعي أنه ينهي الأزمة، فجذورها أعمق من أي آلية صرف. لكنه قراءة مبنية على شكوى سمعتها من كثير من الأصدقاء في القطاع العام من أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وهي برسم وزير المالية والجهات ذات الصلة. هي لا تحمّل الخزينة عجزاً إضافياً، وتفتح باباً للعدالة الاجتماعية، وتقلل عدد الدائنين للحكومة. وأظنها تستحق، على الأقل، أن تُدرس بجدية قبل أن يستمر الصرف بالطريقة نفسها شهراً بعد شهر.