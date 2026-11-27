وطن للأنباء: في الخليل، يستطيع صاحب المصنع إيقاف آلاته أياما، وقد ينتظر التاجر فتح الطريق لإخراج بضاعته من المستودع، لكن الحليب الطازج لا يستطيع الانتظار، مثلما لا يستطيع العامل الذي يعيش من أجره اليومي تأجيل احتياجات أسرته إلى حين انتهاء الإغلاق العسكري الإسرائيلي. هذه المفارقة تختصر ما تعرض له اقتصاد الخليل خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، فالخسائر لا تبدأ بإغلاق المتاجر، ولا تنتهي بانسحاب الجنود، فثمة طلبيات أُلغيت، ومنتجات تعذر تسويقها، وعمال فقدوا أجورهم، واستثمارات قد تتأجل لأن أصحابها لم يعودوا قادرين على التنبؤ بموعد وصول بضائعهم إلى الأسواق.

ومع انسحاب القوات الإسرائيلية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر من أحياء الجلدة وعين دير بحّة ومناطق أخرى، بعد عملية بدأت في 23 تشرين الأول/أكتوبر، عاد السكان والتجار تدريجيا، لكن عودة الحركة لم تكن مرادفا لتعافي الاقتصاد، والسؤال الأهم ليس ما خسرته الخليل وحدها خلال 10 أيام، بل ما يخسره اقتصاد الضفة الغربية عندما تتعطل إحدى أهم قواعده الإنتاجية والتجارية.

الخليل... اقتصاد يتجاوز حدود المدينة

لا تستمد الخليل أهميتها من كونها أكبر محافظات الضفة الغربية سكانا فحسب، بل من تنوع صناعاتها وتشابكها مع الأسواق الفلسطينية. فبحسب معطيات منشورة استنادا إلى هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، ضمت المحافظة نحو 23,700 منشأة اقتصادية حتى منتصف 2025، بينها نحو 12,400 منشأة لتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و3,500 منشأة للصناعات التحويلية.

وتنتج الخليل الألبان والمواد الغذائية والحجر والرخام والمعادن والبلاستيك والجلود والأحذية والأثاث والمجوهرات، وترتبط بهذه الصناعات مزارع وموردون وشركات نقل وتوزيع في محافظات أخرى؛ فقد يؤدي توقف مصنع في الخليل إلى تأخر تسليم بضاعة في رام الله، وتعطيل مورد في بيت لحم، وحرمان سائق شاحنة في نابلس من عمله. فالخليل تعد سوقا كبيرة للاستهلاك وهي مركز للإنتاج والتوزيع. وحين تُغلق مداخلها، يمتد الضرر إلى شبكة اقتصادية أوسع من حدود المدينة والمحافظة.

فاتورة تقترب من 47.4 مليون دولار

قدّر رئيس غرفة التجارة والصناعة في الخليل، عبده إدريس، الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملية بنحو 4.7 ملايين دولار يوميا، أي نحو 47.4 مليون دولار خلال 10 أيام. وهي تقديرات أولية للنشاط المتعطل والأضرار، وليست حصيلة محاسبية نهائية. ووفق بيانات أولية للغرفة، أُغلقت 327 منشأة ومحلا بصورة كاملة، وتعطل عمل نحو 1,350 شخصا. وتحدث رئيس البلدية، يوسف الجعبري، عن نحو 4,000 منشأة توقفت أعمالها أو تأثرت بشدة، وهو نطاق أوسع من الإغلاق المباشر. فيما قدّرت مصادر محلية أضرار البنية التحتية بأكثر من 1.9 مليون دولار، وخسائر قطاعي الصحة والبيئة بأكثر من 158 ألف دولار.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة عدنان النتشة إن عدد المنشآت الصناعية والتجارية التي أُغلقت خلال العملية بلغ نحو 400، بعدما أُغلقت مداخل المدينة جميعها.

وأوضح أن الخليل تستحوذ، وفق تقديراته، على 42 في المئة من السوق التجارية في الضفة الغربية، وأن تعذّر إدخال المواد الخام وإخراج المنتجات ووصول العمال من خارج المدينة كبّد منشآتها خسائر يومية تراوحت بين 4.7 و6.3 ملايين دولار. ولا تعني هذه الأرقام أن تقديرات الخسائر المختلفة تُجمع بعضها إلى بعض، فالمبيعات المؤجلة قد تتحقق لاحقا، بينما يُعد تلف البضائع وتضرر المنشآت وفقدان العقود خسائر يصعب تعويضها. ويختلف أيضا عدد المنشآت التي أُغلقت مباشرة عن عدد تلك التي تعطلت أعمالها جزئيا.

واعتبر النتشة أن الحواجز الإسرائيلية تحولت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى "حرب اقتصادية" على الخليل والضفة الغربية. وقال إن ساعات عمل معبر ترقوميا تقلصت، وفق إفادته، من 24 ساعة إلى 4 ساعات يوميا، وجسر اللنبي الرابط مع الأردن من 24 إلى 6 ساعات، فيما بات الحصول على تصريح لدخول إسرائيل ليوم واحد لشراء المواد الخام بالغ الصعوبة بعد إلغاء تصاريح التجار، ورأى أن ذلك أفقد التجار شعورهم بالأمان الاقتصادي.

الحليب الذي لا ينتظر فتح الحواجز

ربما تكون صناعة الألبان الأكثر قدرة على إظهار الأثر الفوري للإغلاق. فإنتاج الحليب لا يتوقف بإغلاق الطريق، ولا تحتمل سلسلة التبريد والتوزيع انقطاعا طويلا، وقد قدّرت غرفة التجارة خسائر القطاع بنحو 330 ألف دولار يوميا خلال العملية، مع تعذّر وصول الحليب من المزارع أو إخراج المنتجات إلى الأسواق.

وقال مشهور أبو خلف، المدير العام لشركة الجنيدي للمنتجات الغذائية، إن الإغلاق عرقل عمليات الشركة بعدما تعذر وصول ما بين 300 و400 عامل إلى مصانعها، التي لا تبعد سوى 80 مترا عن المنطقة التي أخلاها الجيش وأغلقها. وتستقبل الشركة يوميا نحو 150 ألف كيلوغرام من الحليب من 56 مزرعة، يقع معظمها خارج المدينة.

وأوضح أن منتجات الشركة تكدست في المستودعات لتعذر نقلها خارج الخليل. فالطرق الالتفافية الوعرة التي سلكتها المركبات الصغيرة لتجنب الحواجز لم تكن صالحة للشاحنات الكبيرة. وأضاف أن الشركة فقدت سوق قطاع غزة، التي كانت تستوعب نحو 25 في المئة من إنتاجها، وسوق القدس الشرقية التي كانت تمثل 15 في المئة من مبيعاتها، وهو ضرر سبق العملية الأخيرة وعمّق أثرها.

وتوظف الجنيدي 856 عاملا، وترتبط بمصانع عبوات بلاستيكية تشغل نحو 250 عاملا إضافيا، فيما تبلغ حصتها، وفق أبو خلف، نحو 40 في المئة من سوق منتجات الألبان في الضفة الغربية. ولا تقتصر الخسارة هنا على المصنع، إذ تمتد إلى المزارع والعامل ومصانع العبوات وشبكات التوزيع.

التجارة الغذائية... من نقص الزبائن إلى تكلفة النقل

قال وسيم الجعبري، نقيب تجار المواد الغذائية في الضفة الغربية، إن إخلاء نحو 3,300 فلسطيني من أحياء العملية أضعف القوة الشرائية، وأسهم في تراجع النشاط الاقتصادي بالمدينة بنحو 30 في المئة خلال أيام الإغلاق، موضحا أن أثر العملية استمر بعد انسحاب الجيش، إذ بقيت الحواجز عائقا أمام مجيء الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية للتسوق في الخليل، مؤكدا أن المدينة لم تستقبل، طوال شهر، متسوقين منهم. كما أن انتظار شاحنات المواد الخام والبضائع ساعات طويلة أمام الحواجز يرفع تكلفة النقل والإنتاج، ويعطل انتظام التوريد.

وأشار إلى أن التجارة مع قطاع غزة توقفت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما كانت تستوعب، وفق تقديراته، نحو 30 في المئة من منتجات الخليل الصناعية، وهكذا تراكمت خسارة الأسواق الخارجية فوق خسائر إغلاق الطرق المحلية.

ولا تقتصر المشكلة على الأغذية السريعة التلف، ففي صناعات الحجر والرخام والمعادن والبلاستيك تتكدس البضائع، وتتأخر مستحقات الشركات ومواعيد التسليم، إذ قدّر المختص الاقتصادي محمود عليان سنقرط تراجع الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع بين 40 في المئة و60 في المئة خلال العملية، بسبب صعوبة وصول العمال والمواد الخام ونقل المنتجات.

من الخليل إلى بقية الضفة... كيف تنتقل الخسارة؟

عندما يتوقف مصنع في الخليل عن طلب المواد الخام، يخسر المورد في محافظة أخرى جزءا من مبيعاته. وعندما تتعطل شحناته، يواجه تجار المحافظات الأخرى نقصا أو تأخيرا، وقد يضطرون إلى بدائل أعلى تكلفة، وهكذا تتراجع قدرة المستهلكين على الإنفاق مع فقدان الأجور، فتتسع دائرة الضرر من الإنتاج إلى النقل والتجارة والطلب المحلي. إنما ليس كل تأخير في البيع خسارة نهائية، فقد تُصرَّف البضائع من مخزون قائم أو تُستأنف الطلبيات بعد فتح الطرق، ولذلك يحتاج قياس الأثر الوطني إلى بيانات عن الإنتاج غير القابل للتعويض، والعقود الملغاة، وتكاليف النقل الإضافية، دون تكرار احتساب الخسارة نفسها في أكثر من قطاع.

والأثر الإنساني جزء من هذه المعادلة. فالعامل اليومي لا يستطيع بسهولة تعويض دخله، بينما تظل الإيجارات والأقساط والالتزامات المالية قائمة حتى حين تتوقف الإيرادات. وخلال العملية، انتقل أكثر من 251 ألف طالب في 691 مدرسة بمحافظة الخليل إلى التعليم عن بُعد يومين، بحسب الأمم المتحدة، مما أضاف إلى الأسر أعباء مالية واقتصادية لا تظهر في تقديرات الغرف التجارية. وقد استؤنف الدوام الوجاهي تدريجيا في مدارس الخليل اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما أُعيد فتح المدارس التي تعذر الوصول إليها خلال العملية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وإجراء معاينات للتأكد من سلامتها.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند تعطيل التعليم، إذ امتدت إلى الآثار النفسية والاجتماعية على الطلاب. ومع ذلك، لم تُظهر تقييمات المتابعة الأممية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أضرارا مادية في مرافق المدارس الـ11 الواقعة في المناطق المتأثرة، والتي تضم نحو 4,450 طالبا، فيما استمرت برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

عندما يصبح الإغلاق مخاطرة دائمة

قد تتحمل المنشأة إغلاقا واحدا ثم تعود إلى العمل، لكن تكرار الإغلاقات يغيّر حسابات الاستثمار. فصاحب المصنع يحتاج إلى ضمان وصول المواد الخام والعمال، وشحن منتجاته في مواعيد معقولة، وإلا اضطر إلى مضاعفة المخزون والسيولة، ورفع تكاليف النقل، وربما تأجيل التوسع.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد انتهاء العملية بثلاثة أيام، احتج أصحاب مصانع في بيت أولا شمال محافظة الخليل على إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقتهم الصناعية، التي تضم، وفق تقديرات محلية، أكثر من 60 مصنعا وتوفر العمل لأكثر من 2,500 شخص. ورغم أن الواقعة منفصلة عن عملية المدينة، فإنها توضح أن القيود الاقتصادية لا تنتهي بانتهاء عملية عسكرية محددة.



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أحصى 925 عائقا للحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025. ومع هذه الشبكة من البوابات والحواجز والسواتر، تصبح تكلفة إنتاج السلعة ونقلها مرهونة بقرارات عسكرية يصعب التنبؤ بها.

وتأتي الصدمة فيما يعاني اقتصاد الضفة الغربية أزمة أشد. فبحسب البنك الدولي، انكمش بنسبة 5.2 في المئة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت البطالة 27.9 في المئة في الربع الثاني، وسط أزمة إيرادات المقاصة وتراجع فرص العمل في إسرائيل على الرغم من التعافي الجزئي في الربع الثاني من 2026؛ إذ ارتفع عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات من 48 ألفا إلى 53 ألفا، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فضلا عن القيود على التجارة.

وفي اقتصاد ضعيف السيولة، لا تمتلك غالبية المنشآت الصغيرة هوامش كافية لتحمل توقف متكرر، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية تعويض خسائرها بصورة مفتوحة، فيما تصبح آليات توثيق الأضرار وإعادة جدولة الالتزامات وتوفير تمويل طارئ للمنشآت المتضررة ضرورية لتخفيف الصدمة، لكنها تبقى حلولا محدودة ما دامت أسباب تعطل الإنتاج والتجارة قائمة.

ولا تنحسر تداعيات عدم الاستقرار والقيود على النشاط الاقتصادي القائم، إذ إنها تمتد أيضا إلى قدرة الضفة الغربية على جذب استثمارات جديدة. فبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فلسطين 443 مليون دولار في 2025، مقابل 147 مليون دولار في العام السابق، فيما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المتراكم إلى 3.77 مليارات دولار. لكن هذه الأرقام تشمل فلسطين ككل ولا تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن التكوين الرأسمالي الإجمالي في الضفة الغربية بلغ 3.63 مليارات دولار في 2025، بزيادة 4.6 في المئة على أساس سنوي، لكنه ظل أقل بنحو 9 في المئة من مستواه في 2023 إذ بلغ حينها 3.9 مليار دولار.

ويشير هذا التباين إلى استمرار بعض التدفقات الاستثمارية، من دون أن يعني ذلك تعافيا كاملا في تكوين رأس المال، في ظل مخاطر سياسية وقيود على الحركة والوصول إلى الأسواق والموارد، وهي عوامل يحددها البنك الدولي باعتبارها من أبرز معوقات الاستثمار الخاص.

الإغلاقات تتجاوز الخليل وتضيق الخناق على الضفة الغربية

تتعدى الإغلاقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية الخليل، إذ طالت مناطق أخرى في الضفة الغربية، مع آثار اقتصادية وإنسانية متفاوتة. ففي جنوب محافظة الخليل، أدى إغلاق بوابة طريق قرب مستوطنة كرميل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى تقييد حركة السكان على الطرق المؤدية إلى مسافر يطا، مما أثر في نحو 5,800 فلسطيني، وفاقم صعوبات وصول المزارعين إلى أراضيهم وتسويق منتجاتهم الزراعية.

وفي القدس، هدمت السلطات الإسرائيلية في بلدة بدّو، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، خمسة مبانٍ سكنية تضم 12 شقة، مما أدى إلى تهجير 41 شخصا، بينهم 15 طفلا، وأتلفت خزانات مياه وممتلكات منزلية. أما في الأغوار الشمالية، فأدت اعتداءات المستوطنين والقيود على الوصول إلى تهجير 15 أسرة بدوية تضم أكثر من 80 شخصا في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتكشف هذه الحالات عن تكلفة اقتصادية تتجاوز الأضرار المباشرة للممتلكات، لتشمل تعطيل الزراعة والرعي، وتقييد حركة العمال والسلع، وإضعاف قدرة التجمعات المحلية على الحفاظ على مصادر دخلها.

ما لا تحصيه الأرقام

قد تستعيد مصانع الخليل إنتاجها، ويعود العمال إلى وظائفهم، وتستأنف الشاحنات رحلاتها، لكن التعافي لا يُقاس بعدد الأبواب التي فُتحت، بل بقدرة المنشآت على استعادة زبائنها والوفاء بالتزاماتها دون استنزاف رؤوس أموالها. فتعطيل الاقتصاد عشرة أيام قد يخلّف خسائر قابلة للتعويض جزئيا، لكنه يضعف شيئا أصعب استعادة: الثقة بأن المصنع سيعمل غدا، وبأن الشاحنة ستصل إلى السوق، وبأن المستثمر سيتمكن من تنفيذ عقده، وقد تكفي أزمة أخرى لتقويض ثقة بُنيت خلال سنوات.

وعندما يصبح استمرار الإنتاج مرهونا بفتح حاجز عسكري، لا تعود المشكلة في اقتصاد الخليل وحده، بل في مستقبل اقتصاد الضفة الغربية كله؛ اقتصاد يُطلب منه أن ينمو، فيما لا يملك ضمانا بأن يُسمح له بالعمل غدا.

المصدر: "المجلة"