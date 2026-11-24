وطن للأنباء: وقعت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة رام الله، ملحق اتفاقية مع شركة كهرباء الجنوب، يقضي برفع القدرة الكهربائية التعاقدية والتشغيلية للشركة من محطة تحويل بيت أولا إلى 60 ميجا فولت أمبير بزيادة قدرها 15 ميجا فولت أمبير، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز قدرات منظومة نقل الكهرباء وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ومديرها العام وعدد من الطواقم الفنية والإدارية ،إلى جانب رئيس مجلس إدرة شركة كهرباء الجنوب وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، ورئيس بلدية يطا، والمدير العام للشركة ومديريها الفني والمالي وعدد من الطواقم الفنية والإدارية .

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة والتكامل بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع، بهدف تعزيز قدراتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ومواكبة إحتياجات التوسع العمراني والإقتصادي والخدمي في مناطق إمتياز شركة كهرباء الجنوب.

وأكدت الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء إستمرارها في العمل مع شركات التوزيع على تطوير قدرات التزويد وتعزيز جاهزية منظومة نقل الكهرباء، من خلال توسيع الشراكات وتوفير متطلبات النمو والتوسع، بما يسهم في تحسين موثوقية الخدمة ودعم التنمية المستدامة في فلسطين.