وطن للأنباء: رأى مقال رأي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية للكاتبة والعضو السابقة في لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، كسينيا سفيتلوفا، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه حرب جديدة مع إيران لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، متجاهلاً مصالح دول الخليج التي ساهمت في الدفاع عن "إسرائيل" عبر اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومُعرّضاً إياها لخسائر اقتصادية وأمنية فادحة.

وأشارت إلى أنه لو كان الأمر متروكاً لنتنياهو وحده، لاندلعت الحرب الثالثة مع إيران منذ وقت طويل، لافتةً إلى أن نتنياهو، الذي ماطل طوال سنوات في جبهات غزة ولبنان وسوريا وإيران، مستعد الآن لاستغلال أي ذريعة لاستئناف القتال بهدف البقاء في موقعه وإقصاء جميع منافسيه.

وفي المقابل، لفت المقال إلى أن الدول العربية الخليجية تراقب جهود نتنياهو لتسخين الساحة الإيرانية وتتحرك في الاتجاه المعاكس، إذ لم تكن العواصم العربية ترغب منذ البداية في الحرب مع إيران، ويتضح الآن أنها الخاسر الأكبر فيها.

حسابات نتنياهو الشخصية تتجاهل مصالح الخليج

واستعرضت الكاتبة أرقاماً وتقديرات اقتصادية تشير إلى حجم الكلفة، حيث من المتوقع -وفقاً لتقارير منشورة مؤخراً- أن يصل العجز التراكمي في ميزانيات دول الخليج إلى 475 مليار دولار. كما تقدّر دراسة لشركة "أليانز تريد" أن اقتصادات الخليج قد تخسر 790 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، وأن تتكبد أضراراً مادية تتجاوز 200 مليار دولار، محذرةً من أن استئناف الحرب سيؤدي إلى تراكم هذه الأضرار وتفاقمها.

وشككت في أن يكون نتنياهو، الذي طالما تحدث عن أهمية التعاون مع دول الخليج وبشّر بعصر جديد مع توقيع "اتفاقيات أبراهام"، قد فكر ولو للحظة في منشآت تحلية المياه السعودية، أو البنى التحتية النفطية الإماراتية، أو المباني السكنية في البحرين، عندما عاد ليهمس في أذن ترامب لإقناعه بإطلاق العنان للهجوم وإمطار إيران بالنيران.

وأضافت أن هذا السلوك يبدو طبيعياً بالنسبة للإسرائيليين الذين يعرفون أن "نتنياهو لا يفكر إلا في نتنياهو"، لكن بالنسبة لدول المنطقة "التي راهنت على إسرائيل باعتبارها تحسب خطواتها"، فإن هذه المغامرة العسكرية - التي تُضاف إلى ثلاث سنوات من الحرب في غزة، وانفلات إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، واحتلال أراضٍ في جنوب سوريا - تبدو "ضرباً من الجنون الممزوج بالاستخفاف".

وأوضحت أن حكام دول الخليج يرون الصورة بوضوح لعدم رغبتهم في الحرب لاعتبارات سياسية، ويدركون أن جولة أخرى مماثلة للجولات السابقة لن تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، ولن تقضي على برنامجه النووي أو الصاروخي، مستشهدةً بتجربة شباط/فبراير 2026، حين اتخذت "إسرائيل" والولايات المتحدة القرار نيابة عن الجميع وكانت النتيجة "سيئة للغاية".

وختمت الكاتبة مقالها بالتأكيد على أن هذا المثال سيظل محفوراً في ذاكرة قادة تلك الدول الذين يجدون أنفسهم اليوم "بين المطرقة الإيرانية والسندان الإسرائيلي"، مشددةً على ضرورة أن تصغي "إسرائيل" إلى محيطها بدلاً من إطلاق الخطابات الرنانة حول التعاون المستقبلي.