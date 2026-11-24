نادي الاسير يحذر من تهديد حياة المعتقلين جراء الحرمان من العلاج والعمليات الجراحية.. ومؤسسات الأسرى تكشف إجبار الأسيرات على نزع الحجاب والتعرض للتفتيش العاري والتحرش

85 أسيرة بينهن ثلاث طفلات وحامل وأسيرتان من غزة ومطالبات بتحرك دولي

وطن للأنباء: حذّر رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين داخل سجون الاحتلال، مؤكدا أن أكثر من 9400 معتقل يتعرضون للتعذيب والتجويع والتنكيل، في ظل حرمانهم من الرعاية الطبية والعمليات الجراحية، بما يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم.

وجاءت تصريحات الزغاري، اليوم الثلاثاء، على هامش وقفة أسبوعية نظمت أمام مقر مركز بلدنا الثقافي في مدينة البيرة، بمشاركة عشرات المواطنين وبدعوة من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وفصائل فلسطينية، دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد أن هذه الممارسات لم تعد تصرفات فردية، بل تحولت إلى نهج سياسي وعسكري يستند إلى تعليمات من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، ويستهدف الانتقاص من حقوق الأسرى واحتجاز أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السجون.

وحذّر من أن غياب الرقابة الحقوقية والقانونية، واستفراد سلطات الاحتلال بالمعتقلين، يجعلان حياتهم في خطر حقيقي، لا سيما مع تزايد أعداد الأسرى المرضى وتراجع أوزان المعتقلين بصورة كبيرة نتيجة سياسة التجويع، إلى جانب حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

ولفت إلى وجود أسرى بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعمليات جراحية أو نقل إلى مستشفيات متخصصة، إلا أن عدم الاستجابة لهذه الاحتياجات يهدد حياتهم، مشيرا كذلك إلى استهداف الاعتقالات الناشطين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والأسرى المحررين، بالتزامن مع اتساع نطاق الاعتقال الإداري دون تهمة.

واعتبر الزغاري أن هذه الانتهاكات الجسيمة ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية، مطالبا الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بالانتقام الممارس بحق الأسرى.

انتهاكات متصاعدة بحق الأسيرات في "الدامون"

وفي سياق متصل، كشفت مؤسسات الأسرى، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن تصاعد خطير في الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، مؤكدة أن ما وثقته خلال سلسلة زيارات أجرتها مؤخرا لعدد منهن يعكس واحدة من أخطر المراحل التي شهدتها أوضاع الأسيرات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت المؤسسات أن الأسيرات يتعرضن لسياسات ممنهجة تشمل التجويع والاعتداءات الجسدية والقمع المتكرر والتعذيب بمختلف الأساليب، والتفتيش العاري والتحرش، فضلا عن انتهاك الخصوصية والحرمان من العلاج والرعاية الصحية.

وحذرت من تعمد إدارة السجون توفير ظروف تسهم في انتشار الأمراض، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، بما يشكل تهديدا مستمرا لصحة الأسيرات وسلامتهن.

وسلط البيان الضوء على إجبار الأسيرات على نزع الحجاب تحت ذرائع أمنية، معتبرا ذلك اعتداء مباشرا على كرامتهن وخصوصيتهن وحقوقهن الدينية، وانتهاكا لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وليس مجرد إجراء إداري أو أمني عابر.

وأشار إلى أن انتهاك الخصوصية يتخذ أشكالا متعددة، من بينها التوسع في استخدام كاميرات المراقبة والتصوير، بما يحول أماكن الاحتجاز إلى فضاءات دائمة لانتهاك خصوصية الأسيرات، ويضاعف شعورهن بانعدام الأمان.

ولفتت المؤسسات إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف إخضاع الأسيرات والنيل من كرامتهن وهويتهن وحقوقهن الأساسية، مشيرة إلى أن عمليات القمع التي شهدها سجـن "الدامون" بلغت ذروتها خلال شهري آذار ونيسان من العام الجاري.

85 أسيرة بينهن ثلاث طفلات وحامل وأسيرتان من غزة

وبحسب المعطيات التي أوردتها مؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 85 أسيرة، بينهن ثلاث طفلات، وأسيرة حامل، وأسيرتان من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من الأسيرات معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال "التحريض"، أو بموجب أوامر الاعتقال الإداري، بما يعكس اتساع استخدام هذه الذرائع لملاحقة النساء الفلسطينيات على خلفية التعبير عن الرأي أو دون توجيه تهم واضحة أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت المؤسسات أن الانتهاكات لا تنتهي عند حدود فترة الاعتقال، إذ تكشف شهادات أسيرات سابقات عن آثار ممتدة طالت صحتهن النفسية والجسدية وكرامتهن الإنسانية، في ظل استمرار التهديدات والملاحقة وتكرار الاعتقال والاستدعاء والتحقيق.

مطالبات بتحرك دولي ومحاسبة سلطات الاحتلال

وشددت مؤسسات الأسرى على أن استمرار توثيق الانتهاكات دون اتخاذ إجراءات عملية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها يكرس واقع الإفلات من العقاب، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة لمواصلة هذه الممارسات دون رادع.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية المختصة بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، وإنهاء سياسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والتفتيش العاري، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وضمان حمايتهن من الاعتداءات والتحرش والمعاملة المهينة.

كما دعت إلى وقف الممارسات التي تستهدف الحقوق الدينية للأسيرات، بما فيها إجبارهن على نزع الحجاب، وتفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة سلطات الاحتلال والمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت أن الأسيرات لا يواجهن انتهاكات عابرة أو إجراءات احتجاز استثنائية، بل منظومة متكاملة من السياسات التي تستهدف كرامتهن وحقوقهن الإنسانية، معتبرة أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية يطرح تساؤلات جوهرية حول فاعلية منظومة حقوق الإنسان الدولية وقدرتها على إنفاذ المبادئ التي قامت عليها.