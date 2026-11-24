وطن للأنباء: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه منازل المواطنين في سهل بلدة المغير.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز للمرة الرابعة منذ عصر اليوم باتجاه منازل المواطنين في منطقة سهل الرفيد، شمالي البلدة، وطاردت عددا من الأطفال، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة، تخللها إطلاق مكثف لقنابل الغاز والصوت.

وفي سياق متصل، شهدت المنطقة الغربية من البلدة تحركات لمستوطنين رعاة عند مفرق الخلاط، تخللتها محاولات لاستفزاز المركبات الفلسطينية المارة، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بإقامة حاجز عسكري.