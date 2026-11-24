وطن للأنباء: أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أنها ستدفع مساهماتها السنوية للمحكمة الجنائية الدولية مقدماً، وذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة على المحكمة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع جمع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، ورئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، في طوكيو، حيث صرّحت الحكومة اليابانية بأنها قررت دفع مساهمتها كاملة لعام 2027 بحلول نهاية العام الجاري "لدعم المحكمة الجنائية الدولية بصفتها أكبر ممول لها".

وتُرسل اليابان —التي تُعدّ أكبر ممول للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً وثيقاً للولايات المتحدة— مساهماتها عادةً إلى المحكمة في نيسان/أبريل أو بعده، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، أبلغت تاكايتشي رئيسة المحكمة بأن "حكومة اليابان ستواصل دعمها القوي للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها أكاني لتمكينها من أداء دورها ووظائفها كما هو مخطط لها أصلاً".

من جهتها، صرّحت أكاني للصحافيين عقب الاجتماع بأن "المحكمة الجنائية الدولية ستستخدم أموالها بحكمة لضمان استمراريتها ودفع رواتب الموظفين ونفقاتها الأخرى".

تداعيات العقوبات الأميركية على عمل المحكمة

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، تُهدد بشلّ عملياتها، إذ أعرب مسؤولو المحكمة عن قلقهم بشأن إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، من بين أمور أخرى.

وقبل ذلك، في آب/أغسطس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أكاني والمحامي السنغالي عبد الله سيي، في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد ما وصفته بـ"هيئة فاسدة ومسيّسة بشكل خطير"، وتمنع هذه الإجراءات أكاني وسيي من دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات في النظام المالي الأميركي.

وتأتي العقوبات في المقام الأول رداً على تحقيقات المحكمة بشأن "إسرائيل". وتعود جذور المعارضة الأميركية للمحكمة إلى الولاية الأولى لترامب، قبل أن تتصاعد مجدداً عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

واعترفت أكاني، اليوم الثلاثاء، بوجود "صعوبات" ناجمة عن العقوبات، لكنّها أكدت أنها "تركز على ما يحدث في العالم وعلى العمل المطلوب إنجازه" بدلاً من التركيز على نفسها.