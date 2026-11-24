وطن للأنباء: استقبل قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس، المهندس ثائر جلود والوفد المرافق له، في مقر قيادة الجهاز بمدينة رام الله، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وبحث اللقاء آليات التعاون في متابعة الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه، وحالات سرقة المياه ضمن منطقة امتياز المصلحة، بما يسهم في حماية الموارد المائية والحد من التعديات عليها، وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين.

وأكد قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مصلحة مياه محافظة القدس، مشيراً إلى دور فريق الأمن الاقتصادي في متابعة الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في حماية الموارد المائية والمال العام، والحد من التعديات وحالات سرقة المياه، وضمان وصول المياه إلى المواطنين.

من جانبه،أشاد المهندس جلود بدور جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التهريب وحماية الأسواق والتصدي للتعديات على المال العام، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المشترك في رصد الاعتداءات على شبكات المياه ومتابعة حالات سرقة المياه ضمن منطقة امتياز المصلحة.