رام الله – وطن للأنباء: حذرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من تصاعد أشكال العنف المركب الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وغياب قانون وطني يحمي النساء من العنف الأسري، واستهداف المدافعات عن حقوق المرأة.

وقالت الجمعية، في ورقة موقف أصدرتها بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وصل لوطن نسخة عنها، التي تنطلق في 25 تشرين الثاني وتستمر حتى 10 كانون الأول، إن النساء الفلسطينيات يواجهن انتهاكات متعددة تبدأ بالعنف المرتبط بالاحتلال والإفلات من العقاب الدولي، ولا تنتهي عند التمييز القانوني والاجتماعي والعنف داخل الأسرة.

وأوضحت أن حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 74,742 شهيدا وشهيدة و176,227 جريحا وجريحة، بينهم نحو 1,679 شهيدا سقطوا بعد سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، فيما لا يزال نحو 9,500 شخص تحت الأنقاض.

وأضافت أن أكثر من 12,500 امرأة استشهدن خلال العدوان، بينهن أكثر من 9,000 أم و42 صحفية، فيما أصيبت نحو 24,500 امرأة، وخلفت الحرب 28,560 أرملة ونحو 86,290 أسرة تعيلها نساء، تعيش في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الأمان والكرامة.

وأشارت إلى أن نحو 50 ألف امرأة حامل يواجهن مخاطر مضاعفة، في ظل تضرر أو تدمير نحو 94% من المرافق الصحية، فضلا عن معاناة نحو 24,600 امرأة حامل ومرضع من سوء تغذية حاد، وارتفاع البطالة بين النساء في القطاع إلى 92%.

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، قالت الجمعية إن 1,216 فلسطينيا استشهدوا منذ تشرين الأول 2023، بينهم 28 امرأة و263 طفلا، فيما سجلت الأمم المتحدة أكثر من ألفي اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026، وهو العدد الأعلى منذ بدء الرصد، بينها 272 اعتداء استهدفت قاطفي الزيتون بين أيلول ومنتصف تشرين الأول.

ولفتت إلى أن أكثر من 3,000 فلسطيني أُجبروا على مغادرة منازلهم في الخليل أواخر تشرين الأول، في عملية أثارت مخاوف جدية من التطهير العرقي، وفق تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أن اقتلاع الأشجار ومنع النساء الريفيات من الوصول إلى أراضيهن يشكلان عنفا اقتصاديا مباشرا، يعمقان الفقر والتبعية الاقتصادية، ويرفعان مخاطر تعرضهن للعنف داخل الأسرة والمجتمع.

كما أشارت إلى أن 87 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، بينهن 21 معتقلة إداريا دون تهمة أو محاكمة، من أصل نحو 800 حالة اعتقال لنساء سُجلت منذ تشرين الأول 2023.

وفيما يتعلق بالعنف الجنسي، نقلت الجمعية عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في نتائجها الصادرة في 26 تشرين الأول 2026، أن سلطات الاحتلال وقواته ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، وأنها تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد الداخلي، وثّق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وفق الورقة، تسع حالات وفاة لنساء وفتيات منذ بداية عام 2026 وحتى 20 آب، بينها أربع حالات في الضفة الغربية سُجلت رسميا كحالات انتحار، رغم وجود مؤشرات في عدد منها تستدعي التحقيق.

وحذرت الجمعية من استمرار غياب قانون حماية الأسرة من العنف، رغم مرور أكثر من عقدين على مطالبة الحركة النسوية بإقراره، معتبرة أن تأجيله يترك النساء دون إطار متكامل للوقاية والحماية والتدخل المبكر والمساءلة، كما انتقدت استمرار اللجوء إلى الصلح العشائري بديلا عن العدالة الجنائية.

وتطرقت الورقة إلى تصاعد استهداف المدافعات عن حقوق النساء والمؤسسات النسوية والحقوقية، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير ومكاتب ادّعت أنها تابعة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية في رام الله في 13 تشرين الأول 2026، إلى جانب رصد 130 حالة اعتقال لنساء وفتيات في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام وحتى آب، استند معظمها إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة "التحريض".

كما حذرت من تصاعد العنف الرقمي ضد النساء والمدافعات، بما يشمل التشهير والتهديد والابتزاز الإلكتروني وخطاب الكراهية، في ظل غياب آليات قانونية فعالة للحماية، الأمر الذي يدفع نساء إلى الصمت والانسحاب من الفضاء العام.

وطالبت الجمعية بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير حماية دولية فعلية للنساء والفتيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والإنجابي والتعذيب، وإطلاق سراح الأسيرات والمعتقلات إداريا، وضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية بأمان.

وعلى المستوى الوطني، دعت إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون أسرة عصري، والتحقيق الجاد والشفاف في حالات وفاة النساء في ظروف غامضة، ورفض الصلح العشائري بديلا عن المساءلة الجنائية، إلى جانب تعزيز البيوت الآمنة والمساعدة القانونية وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وشددت الجمعية على ضرورة ضمان مشاركة النساء والمؤسسات النسوية الفلسطينية في ترتيبات إغاثة قطاع غزة وإعادة إعماره وإدارته، وحماية الحيز المدني، ووقف التحريض والعنف الرقمي ضد النساء والمدافعات عن حقوقهن.

وأكدت أن حق النساء في الحياة والحماية والعدالة لا يتجزأ، وأن الدعوة إلى الصمود لا يجوز أن تكون بديلا عن توفير الحماية والمساءلة، مشددة على أن إنهاء الاحتلال يرتبط بالنضال من أجل تغيير علاقات الهيمنة الأبوية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

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