القناة 12 العبرية: "تل أبيب" تستعد لتصعيد سريع، ولا تستبعد شن هجوم منفرد إذا تجاوزت طهران الخطوط الحمراء الإسرائيلية.

وطن للأنباء: كشفت القناة 12 العبرية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن "صبر واشنطن بدأ ينفد" إزاء المفاوضات مع طهران، مرجّحة أن تتدهور الأوضاع سريعاً وفق سيناريوهين محتملين، في ظل مراقبة إسرائيل التطورات في منطقة الخليج وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف الضربات على إيران مطلع عام 2027.

وقالت القناة إن إسرائيل تتابع عن كثب الأحداث التي شهدتها منطقة الخليج خلال الأيام الماضية، إلى جانب تصريحات ترامب، الذي أشار إلى أنه يدرس استئناف الهجمات على إيران، وتستعد لاحتمال تصعيد سريع.

سيناريوهان للتصعيد

وبحسب القناة، يتمثل السيناريو الأول في أن تبادر إيران إلى المواجهة بتوجيه ضربة تستهدف المصالح الأميركية وإسرائيل معاً، في ظل احتمال تحوّل التوترات المتزايدة في الخليج إلى تصعيد شامل، وهو احتمال يراه مسؤولون إسرائيليون وارداً جداً.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في نشوب أزمة إذا تحوّل التهديد إلى خطر وجودي، وبدأت نافذة الفرص المتاحة للتحرك تضيق. ونقلت القناة عن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن التهديد لا يزال في مراحله الأولية، وأن التقديرات الأولية والحذرة تشير إلى وجود متسع من الوقت للتحرك خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن إسرائيل تفضّل تنفيذ أي تحرك عسكري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، معتبرة أن التنسيق مع واشنطن "بالغ الأهمية"، لكنها لا تستبعد التحرك منفردة إذا تجاوزت إيران أحد الخطوط الحمراء التي وضعتها تل أبيب، في وضع "لا يترك خياراً آخر".

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل تدرك أن إسقاط النظام الإيراني بالوسائل العسكرية "ليس ممكناً"، ولذلك وضعت أهدافاً "واقعية"، تتمثل في تحييد التهديدات الخطيرة الناشئة، وتكثيف الأضرار التي تلحق بالبرنامج النووي وبالنظام نفسه. واعتبرت أن هذه الأهداف، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي، قد تبدأ بتقويض ركائز النظام، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد أيضاً على الشعب الإيراني.

طهران تسعى إلى كسر الحصار

وقالت القناة إن طهران لا ترغب في الدخول في "صراع شامل" مع واشنطن، لكنها تسعى إلى كسر الحصار الذي يستنزف اقتصادها. وزعمت أن الحصار الأميركي يطال مضيق هرمز والموانئ الجنوبية، التي تمر عبرها 80 في المئة من واردات إيران وصادراتها، فيما تواجه البلاد أزمة حادة في قطاع الطاقة تشمل تقنين إمدادات الكهرباء.

كما ادعت القناة عن "تحول ملحوظ" في الخطاب الإيراني العام، معتبرة أن هناك جهوداً لتهيئة السكان لاحتمال توجيه ضربة استباقية، مشيرة إلى دعوة صحيفة "كيهان"، التي وصفتها بأنها لسان حال القائد الأعلى الإيراني، إلى توجيه الضربة الأولى، انطلاقاً من اعتبار أن الحرب حتمية وأن على إيران المبادرة إليها.

في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تتخذ أي خطوة ولن تدخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة، مشدداً على استعدادها للرد بحزم على تحركات العدو وتغيير جغرافيا المعركة إذا ارتكب أي خطأ.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن الوضع في الشرق الأوسط لا يحتمل تصعيداً جديداً بين الولايات المتحدة وإيران.