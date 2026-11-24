وطن للأنباء: استكملت سلطة الأراضي التحضيرات الفنية اللازمة لبدء أعمال التسوية في عدد من التجمعات المستهدفة ضمن المشروع الذي يشمل 16 تجمعاً، وذلك خلال اجتماع تنسيقي ضم رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والفرق الفنية في عوريف، ورافات، وبدّرس، والساوية، ويتما، بحضور مدير مكاتب التسوية في محافظة رام الله والبيرة عبلة عزام.

وناقش الاجتماع المتطلبات الأولية اللازمة لبدء العمل، بما يشمل ترسيم الحدود، وتقسيم الأحواض، وحصر المساحات المستهدفة بأعمال التسوية، إلى جانب آليات التنسيق بين سلطة الأراضي والهيئات المحلية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الفنية وافتتاح مكاتب التسوية في التجمعات المستهدفة.

وأكدت مدير عام مديرية تسجيل القدس والمدير الفني للمشاريع منى بعيرات أهمية استكمال الجوانب الفنية والتحضيرية وفق الأصول المعتمدة، والعمل بصورة متكاملة مع الهيئات المحلية والفرق الفنية لضمان الجاهزية للانتقال إلى المراحل التنفيذية وبدء أعمال التسوية.

من جانبه، أكد مدير عام التسوية قاسم كنعان أن هذه اللقاءات تأتي انسجاماً مع أولويات سلطة الأراضي في التوسع بالعمل في تجمعات جديدة، وفتح مكاتب تسوية إضافية بعد استكمال المتطلبات الفنية اللازمة، مشدداً على أهمية التنسيق المبكر مع الهيئات المحلية بما يسهم في تسريع المباشرة بالأعمال وفق الإجراءات المعتمدة، وصولاً إلى تثبيت الحقوق وتنظيم الملكيات وخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك استكمالاً للعمل ضمن المشروع المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي ومن خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والذي يستهدف 16 تجمعاً، بهدف دعم تسجيل الأراضي وتنظيم الملكيات وتثبيت الحقوق.