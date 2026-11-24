كتب حمزة البشتاوي: بعد اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في بيروت بحضور القيادي في حركة حماس علي بركة، كان لافتاً صدور بيان بأسم القيادة المركزية لهذا التحالف دون أن تذكر في البيان كلمة مقاومة ولو لمرة واحدة في سياق الحديث عن العدوان والاستيطان والتهويد والتهجير القسري الذي يستهدف وفق البيان غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة لما يرتكبه الإحتلال من جرائم قتل وإبادة وتدمير، ولكن لم يقدم البيان جملة واضحة تتعلق بالرؤية السياسية والتصدي الميداني لقوى المقاومة بمواجهة الإحتلال وإرهاب المستوطنين، وأكد بدل عن ذلك على ضرورة تصعيد التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الإحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم للقانون الدولي.

لقد كتب البيان بنقاطه الخمسة بلغة عامة ومفردات مألوفة ومواقف يمكن أن تصدر عن اي طرف فلسطيني بغض النظر عن الإختلاف في التوجهات والخيارات السياسية خاصة فيما يتعلق بخيار المقاومة الذي تنتمي إليه الجهات التي صدر عنها البيان.

إن غياب كلمة مقاومة كمصطلح وفعل وخيار وأسلوب يشير إلى أن هناك إصرار على تحويل البيانات في هذه المرحلة إلى نصوص فارغة من مضمونها تحت عنوان الحرص السياسي على اللغة التوافقية التي قد تناسب البعض لكنها لا تتناسب بشكل كامل مع تضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يتمسك بالمواقف الجذرية الحاسمة ولا يرفض لغة الحوار والتوافق الوطني، ولكن ليس عبر تكرار لغة ومصطلحات وبيانات جهات أخرى تختلف معها هذه الفصائل في الرؤية والمنطلقات والخيارات وفق ما تقول .

لقد استبدل البيان كلمة المقاومة كفعل وخيار بالحديث عن ضرورة التصدي لمخططات الإحتلال عبر الدعوة إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد لإفشال هذه المخططات وحماية الوجود الوطني الفلسطيني على أرضه دون اي ذكر لدور وفعل المقاومة والصمود في مواجهة هذه المخططات.

كان يفترض بهكذا بيان يصدر عن فصائل لها تاريخها وخياراتها وتضحياتها أن يحمل شيئاً من سيرتها ومسيرتها في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، لا أن تذوب في خطاب عام يمكن أن تتبناه أطراف متعددة حتى تلك التي لا تتفق معها هذه الفصائل الآن في الأسلوب والخيارات، وهنا يمكن طرح السؤال التالي: هل هناك ظروف ومتغيرات وضغوط تأثرت فيها هذه الفصائل على صعيد اللغة والخطاب أم هناك مقدمات لرسائل توجهها تلك الفصائل في بيان يمكن أن يرضي أطراف سياسية بعينها ولا يرضي بالضرورة جمهورها، وهذا الكلام لا يعني بأن المطلوب من هذه الفصائل كتابة بيانات بلغة شعاراتية متشنجة، ولكن المطلوب منها أمام الهجمة الكبرى ضد المقاومة أن تؤكد على جدواها ومشروعيتها كخيار أساسي لشعبنا نحو العودة والحرية والإستقلال وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع دون استثناء .