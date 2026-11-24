وطن للأنباء: أدانت فرنسا هجمات شنّها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان يوم الثلاثاء، إن باريس تدين الهجمات بالغة الخطورة التي نفذها مستوطنون متطرفون ضد عدة تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية ليلة 21-22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى محاكمة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، مطالبة "إسرائيل" بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين.

وأكدت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة خطيرة أمام "حل الدولتين".

وفجر الأحد، أضرم مستوطنون النار في ممتلكات فلسطينيين بخمس قرى وبلدات في الضفة الغربية.