وطن للأنباء: حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد البرد وهطول الأمطار، وقال إن ما يشهده القطاع يتجاوز تداعيات الشتاء ويمثل "كارثة من صنع الإنسان".

وقال المتحدث باسم الاتحاد، توماسو ديلا لونغا، في حديث صحفي، اليوم الاثنين، إن الأمطار والفيضانات غمرت خيام النازحين وسط ظروف يفتقر فيها كثير من السكان إلى مأوى آمن.

وشدد على أنه "من غير المقبول إطلاقا مشاهدة الصور القادمة من القطاع، حيث تعيش عائلات بأكملها داخل خيام غمرتها المياه، وقد فقدت بالفعل كل ما تملكه مرة أخرى".

وأشار إلى الأهمية البالغة لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بانتظام، موضحا أن المنظمات الإنسانية، بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تفتقر إلى الموارد الكافية لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وحذر المتحدث من أن الأوضاع ستزداد سوءا إذا لم يتمكن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من إيصال مزيد من المساعدات لدعم الأهالي.

وسلط الضوء خلال حديثه على المأساة الإنسانية الجارية في القطاع والمخاطر التي يواجهها الأهالي جراء البرد القارس، إذ قال "لا أستطيع حتى تخيل معنى ألا يتمكن أب من توفير بطانية أو مأوى أو مكان آمن لأطفاله".

وأكد لونغا أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن، محذرا من استمرار تعرض الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما الأطفال، لتداعيات الأزمة.

ولفت ديلا لونغا إلى وفاة أطفال رضع بسبب انخفاض حرارة الجسم، ونوه إلى أن الأطفال من أكثر الفئات تضررا، بعدما حُرم كثير منهم لسنوات من التعليم والخدمات الصحية.

ووصف حال الأطفال في القطاع في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها بقوله "لا يستطيع أطفال غزة اللعب أو الابتسام، لأنهم يعيشون في بيئة لا يعرفون فيها حتى ما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة في اليوم التالي، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".