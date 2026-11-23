وطن للأنباء: ضمن حملة التوفير "مع الصفا.. توفيرك ذهب"، أطلق مصرف الصفا "باص الذهب"، في مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الادخار والتوفير. ومن رام الله، انطلق الباص في جولة تشمل مختلف المحافظات التي يتواجد فيها المصرف.

ويأتي إطلاق "باص الذهب" ضمن الفعاليات الترويجية لحملة التوفير، حيث انطلقت الجولة من مدينة رام الله، على أن تمتد إلى مختلف المحافظات التي ينتشر فيها فروع المصرف، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية الادخار والتوفير.

وأوضح المصرف أن الحملة، التي انطلقت مطلع أيار/مايو الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2026، تتضمن جوائز ذهبية متنوعة، تشمل سحباً أسبوعياً على ليرة ذهب، وسحباً شهرياً على أونصة ذهب، إضافة إلى جائزتين استثنائيتين، قيمة كل منهما نصف كيلوغرام من الذهب، خُصصت الأولى لشهر حزيران/يونيو والثانية لشهر أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى الجائزة الكبرى في ختام العام، وهي كيلوغرام كامل من الذهب.

وتتضمن الحملة هذا العام جوائز أكبر وقيمة أعلى، حيث أن المصرف يترقب إعلان الفائز بالجائزة الكبرى مع نهاية العام، والتي تبلغ كيلوغراماً من الذهب، في ختام سلسلة من السحوبات والجوائز التي تستهدف تشجيع العملاء على الادخار.

وبين محطات الجولة ورسائلها التوعوية، يواصل "باص الذهب" رحلته عبر المحافظات، في محاولة لتحويل الادخار من مجرد خيار مالي إلى ثقافة يومية، تعزز وعي الأفراد بأهمية التخطيط للمستقبل، وتفتح أمامهم آفاقاً نحو استقرار مالي أكبر