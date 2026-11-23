وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتين حديديتين عند مدخل قرية المنصورة، والمدخل الأول لقرية عنزا جنوب جنين، في إطار سياسة التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن محيطها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن تركيب البوابتين يأتي استكمالاً لسياسة الاحتلال الرامية إلى فرض مزيد من القيود على حركة المواطنين، مشيراً إلى أن قرية المنصورة لها مدخل وحيد، ما يجعل إغلاقه أو التحكم في حركة المرور عبره وسيلة لعزل القرية بالكامل.

وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، والسيطرة على شارع جنين-نابلس، واستخدام البوابات الحديدية أداة لعزل القرى والبلدات الفلسطينية وتحويلها إلى "كانتونات" منفصلة يصعب التنقل بينها.

وأوضح اغبارية أن عدد البوابات الحديدية التي أقامها الاحتلال في محافظة جنين بلغ حتى الآن 42 بوابة، قطّعت أوصال المحافظة، وقيّدت وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم الصحية والتعليمية والجامعات، ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأشار إلى أن هذه البوابات تحوّلت إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، إذ يتسبب إغلاقها المفاجئ أو التحكم في فتحها وإغلاقها في تعطيل حياة المواطنين، وإجبارهم على سلوك طرق بديلة وطويلة، فضلاً عن تأخير وصول المرضى إلى المستشفيات والطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم والعمال إلى أماكن عملهم، وما يرافق ذلك من أعباء مالية وخسائر اقتصادية.

وأكد أن هذه السياسة لا تقتصر على تقييد حركة المواطنين، بل تهدف إلى تكريس الوجود العسكري والاستيطاني، وتعزيز عزل التجمعات الفلسطينية والسيطرة على جغرافيا المحافظة، بما يهدد ترابطها الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد بشكل كبير سياسة حصار المدن والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس وعزلها، منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ يشن حربا على الطرقات الرئيسة والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على المواطنين.