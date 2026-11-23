وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة لطفل إثر إصابته بـتسمم حاد بالرصاص.

وأوضحت المصادر في بيانها، أن المتابعة السريرية والتشخيصية والتقصي الوبائي والتاريخ المرضي أظهرت وجود علامات تسمم واضحة، وتبيّن أن والده يعمل في تصليح البطاريات داخل أماكن النزوح والخيام.

وأضافت أن هذه الحادثة ترتبط بفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً تعسفياً وممنهجاً على إدخال البطاريات الجديدة ما يضطر المواطنين والعمال مرغمين إلى محاولة صيانة البطاريات التالفة والمهترئة في بيئات سكنية ضيقة ومعدومة التهوية، ما أدى إلى نشوء بؤر خطيرة غير خاضعة للرقابة.

وأكدت أن هذا المؤشر يمثل خطراً جدياً ينذر بوجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالتسمم المزمن بالرصاص دون تشخيص حتى الآن، في ظل غياب المستلزمات والفحوصات المخبرية اللازمة لقياس معدلات الرصاص في الدم.

وحملت المصادر الطبية الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تعريض حياة آلاف الأطفال لخطر التسمم المزمن بالرصاص وحرمانهم من أبسط مقومات الأمان والمنع المتعمد لإدخال البطاريات الجديدة والآمنة، مع توجيه مطالبة عاجلة للمجتمع الدولي للضغط من أجل السماح بإدخال البطاريات البديلة وتوفير الفحوصات المخبرية اللازمة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لكسر الحصار المفروض على مدخلات الطاقة والبطاريات، والسماح الفوري بإدخال بطاريات آمنة وجديدة لاستبدال التالفة والخطرة ورفع هذا الكابوس عن كاهل العائلات.

كما طالبت المصادر الطبية من المنظمات الدولية الصحية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية (WHO)، الضغط الجاد لإدخال أجهزة ومستهلكات الفحص المخبرية الخاصة بقياس نسب الرصاص في الدم (Point-of-Care BLL testing)، لتمكين الطواقم الطبية من إنقاذ ما يمكن إنقاذه واكتشاف الحالات المخفية قبل وصولها لمرحلة الموت أو الإعاقة الدائمة.