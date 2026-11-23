- قيادات وشخصيات تنظيمية من فلسطين ولبنان وسوريا وأوروبا والولايات المتحدة تحذر من تراجع الجبهة وتفاقم أزمتها الداخلية.

- النداء ينتقد التفرد بالقرار وغياب المعالجة المؤسسية، ويدعو إلى حوار شامل يعيد بناء مؤسسات التنظيم.

-الموقعون يحذرون من عقد مؤتمر تنظيمي في ظل غياب التوافق والتمثيل العادل، وفرض قيادات دون توافق.

-مطالبات بتدخل الأمين العام طلال ناجي لاحتواء الخلافات ووقف التراجع التنظيمي قبل تفاقم الأزمة.

-النداء يحذر من تداعيات الانقسام والتشتت على مستقبل الجبهة ووحدتها التنظيمية.

وطن للأنباء: وجهت مجموعة من القيادات والكوادر والشخصيات التنظيمية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في فلسطين ولبنان وسوريا وأوروبا والولايات المتحدة، نداءً علنياً وعاجلاً -عبر بيان لهم وصل وطن للأنباء - إلى الأمين العام للجبهة، الدكتور طلال ناجي، طالبته فيه بالتدخل لإنقاذ التنظيم من أزمته الداخلية، والحفاظ على وحدته ومؤسساته ومستقبله السياسي والتنظيمي.

وأعرب الموقعون على النداء عن قلقهم إزاء ما وصفوه بحالة التراجع والتشتت التنظيمي، وغياب المعالجة المؤسسية الشاملة، محذرين من تداعيات التحركات الجارية لعقد مؤتمر عام أو "كونفرنس" تنظيمي في ظروف استثنائية، لا تضمن، بحسب قولهم، المشاركة الحقيقية والمتكافئة لمختلف القيادات والكوادر في مواقع وجود الجبهة.

وحذر النداء من أن يتحول المؤتمر المرتقب إلى أداة لتكريس واقع تنظيمي قائم وفرض خيارات وقيادات لا تحظى بالتوافق، بدلاً من أن يشكل محطة لإعادة بناء الجبهة وتوحيد صفوفها واستعادة حضورها، خصوصاً في الساحة الفلسطينية.

كما انتقد الموقعون ما وصفوه بممارسات التفرد والاستئثار بالقرار التنظيمي، مشيرين بالاسم إلى دور الأمين العام المساعد أنور رجا، ومعتبرين أن استمرار هذا النهج يفاقم حالة الاحتقان والاعتراض داخل صفوف الجبهة، ويهدد وحدتها ومؤسساتها.

وأكد أصحاب النداء أن الجبهة ليست ملكاً لأشخاص أو مجموعة قيادية، وإنما تنظيم له تاريخه وتضحياته وقياداته وكوادره المنتشرة في فلسطين والشتات، مشددين على ضرورة إشراك مختلف مكوناته في تقرير مستقبله واختيار قيادته.

وطالبوا الأمين العام بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة التفرد والارتباك، وإطلاق حوار تنظيمي شامل يضم القيادات والكوادر في الداخل والخارج، إلى جانب ضمان أن يقوم أي مؤتمر عام مقبل على أسس التوافق والشفافية والنزاهة والتمثيل العادل، بعيداً عن الإقصاء وتصفية الحسابات.

وشدد النداء على أن الجبهة تحتاج في المرحلة الراهنة إلى مراجعة تنظيمية شاملة ومصالحة داخلية وإعادة بناء مؤسساتها، واستعادة دورها وحضورها في فلسطين، معتبرين أن استمرار الانقسامات قد يلحق أضراراً كبيرة بتاريخ التنظيم ومستقبله.

وختم الموقعون مناشدتهم بالقول إن «التاريخ لا ينتظر، والمسؤولية في هذه اللحظة تقتضي موقفاً واضحاً وتدخلاً عاجلاً»، داعين ناجي إلى صون وحدة الجبهة وإعادة القرار إلى مؤسساتها وقياداتها وكوادرها «قبل أن يصبح ترميم ما تصدع أكثر صعوبة».

ووقّع النداء، وفق النص المنشور، مجموعة من القيادات والكوادر والشخصيات التنظيمية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في فلسطين والشتات، دون أن يتضمن النص المرفق أسماء الموقعين.

نص الرسالة كاملة:

نداء إلى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة: أنقذوا الجبهة قبل فوات الأوان

الأخ الدكتور طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة،

تحية نضالية وبعد،

نتوجه إليكم بهذا النداء، نحن مجموعة من القيادات والكوادر والشخصيات التنظيمية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في فلسطين ولبنان وسوريا وأوروبا والولايات المتحدة، انطلاقاً من مسؤوليتنا التنظيمية والتاريخية، وحرصنا على مستقبل الجبهة وصون تاريخها النضالي وإرثها الوطني، وفي ظل ما تشهده من ظروف تنظيمية وسياسية بالغة الصعوبة، وما يعتري صفوفها من قلق متزايد إزاء مستقبل التنظيم ودوره وحضوره، ولا سيما في فلسطين.

لقد مرت الجبهة خلال الفترة الماضية بظروف استثنائية قاسية انعكست على بنيتها التنظيمية، وأدت إلى تشتت كوادرها وغياب التواصل الفاعل بين أطرها وقطاعاتها المختلفة، الأمر الذي كان يستوجب إطلاق عملية مراجعة تنظيمية شاملة، وإعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الصفوف، واستعادة حضور الجبهة في ساحتها الأساسية، فلسطين.

إلا أننا نتابع بقلق بالغ ما يجري من ترتيبات وتحركات لعقد ما يسمى مؤتمراً عاماً أو كونفرنساً تنظيمياً، في ظل ظروف استثنائية لا تسمح بمشاركة متكافئة وحقيقية لجميع قيادات وكوادر الجبهة في مواقع وجودها، وفي ظل مخاوف جدية من أن يتحول هذا الاستحقاق إلى وسيلة لتكريس واقع تنظيمي قائم، وفرض خيارات وقيادات لا تحظى بالتوافق والقبول داخل قطاعات واسعة من الجسم التنظيمي.

إننا نرى أن ما يجري من ممارسات وتفرد في إدارة الشأن التنظيمي، وما يرتبط بذلك من محاولات للاستئثار بالقرار، ولا سيما من قبل الأخ أنور رجا، يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل العمل المؤسسي داخل الجبهة، ويعمّق حالة الاحتقان والاعتراض في أوساط القيادات والكوادر، بدلاً من معالجة أسباب الأزمة وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الوحدة التنظيمية.

الأخ الأمين العام،

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ليست ملكاً لأحد، وليست إطاراً سياسياً يمكن اختزال إرادته في مجموعة من الأشخاص أو حصر قراره في دائرة ضيقة. إنها تنظيم له تاريخه وتضحياته وقياداته وكوادره المنتشرة في فلسطين ولبنان وسوريا وأوروبا والولايات المتحدة وسائر مواقع الشتات، ومن حق هذه القيادات والكوادر، بل من واجبها، أن تكون شريكاً حقيقياً في تقرير مستقبل تنظيمها واختيار قيادته.

إننا نناشدكم، انطلاقاً من موقعكم ومسؤوليتكم التاريخية والتنظيمية، التدخل العاجل لوضع حد لحالة التفرد والارتباك، وعدم السماح بتمرير أي استحقاق تنظيمي في غياب التوافق والتمثيل الحقيقي، والعمل على إطلاق حوار تنظيمي شامل يضم مختلف القيادات والكوادر والفعاليات التنظيمية في الداخل والخارج.

كما نطالب بأن يكون أي مؤتمر عام قادم تعبيراً حقيقياً عن إرادة القاعدة التنظيمية، وأن يقوم على أسس واضحة من النزاهة والشفافية والتمثيل العادل، بعيداً عن الإقصاء وتصفية الحسابات وتكريس المصالح الشخصية.

إن ما تحتاجه الجبهة اليوم ليس صراعاً على المواقع والمناصب، ولا مؤتمراً لتثبيت موازين قوى داخلية، بل مراجعة شجاعة، ومصالحة تنظيمية، وإعادة بناء مؤسساتها، واستعادة دورها وحضورها في فلسطين، حيث ينبغي أن يكون ثقلها الأساسي ومصدر شرعيتها النضالية.

إننا لا نطلق هذا النداء من موقع الخصومة مع أحد، وإنما من موقع الحرص على الجبهة ومستقبلها، والخشية من أن تؤدي الممارسات الراهنة إلى تعميق الانقسام وإلحاق ضرر بالغ بتاريخ التنظيم ومستقبله.

الأخ الدكتور طلال ناجي،

إن التاريخ لا ينتظر، والمسؤولية في هذه اللحظة تقتضي موقفاً واضحاً وتدخلاً عاجلاً. فلا تسمحوا بأن تتحول الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجبهة إلى فرصة لإضعافها أو مصادرة إرادة قياداتها وكوادرها. فالجبهة أكبر من الأشخاص، وأبقى من المواقع، ومستقبلها حق لجميع أبنائها.

أنقذوا الجبهة، وصونوا وحدتها، وأعيدوا القرار إلى مؤسساتها وقياداتها وكوادرها، قبل أن يصبح ترميم ما تصدع أكثر صعوبة.

صادر عن:

مجموعة من القيادات والكوادر والشخصيات التنظيمية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في فلسطين والشتات.