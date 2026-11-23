سموتريتش يربط التوسع الاستيطاني بإحباط إقامة دولة فلسطينية

وطن للأنباء: تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفع مخططات استيطانية جديدة لبناء 1515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني التي يقودها وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بمواصلة توسيع البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، معتبراً أن الأرض الفلسطينية "تعود لإسرائيل".

وبحسب التفاصيل المنشورة، ستبحث لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، يوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر، مخططات البناء الجديدة في ثلاث مستوطنات، هي "كارني شومرون" و"حرشا" و"عِتص إفرايم"، وتتوزع على النحو الآتي:

وفي مستوطنة "كارني شومرون"، تتضمن المخططات إقامة 436 وحدة استيطانية في حي جديد، إلى جانب مجمع للسكن المخصص لكبار السن يضم 250 وحدة، ليصل إجمالي الوحدات المخطط لها في المستوطنة إلى 686 وحدة.

أما في مستوطنة "حرشا"، الواقعة ضمن مجلس بنيامين الاستيطاني، فتشمل المخططات 637 وحدة استيطانية، ومن المقرر دفعها نحو المصادقة النهائية، لتضاف إلى مخطط آخر سبق إقراره، بما يرفع عدد الوحدات التي يجري دفعها في المستوطنة إلى أكثر من 900 وحدة.

وفي مستوطنة "عِتص إفرايم"، تتضمن المخططات 192 وحدة استيطانية جديدة، من المقرر أيضاً دفعها نحو المصادقة النهائية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش ترحيبه بدفع هذه المخططات، معتبراً أنها تمثل خطوة لتعزيز المشروع الاستيطاني، ومشيداً بشكل خاص بمخطط إقامة مجمع السكن المخصص لكبار السن في كارني شومرون.

وقال سموتريتش: "إن الضفة الغربية لم تعد الفناء الخلفي لإسرائيل، بل قلب أرضنا ودولتنا"، مضيفاً أن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان وتوفير الخدمات للمستوطنين.

وفي تصريح يعكس ربط حكومة الاحتلال التوسع الاستيطاني بمواجهة إقامة دولة فلسطينية، قال سموتريتش: "في مواجهة من يتعاونون مع داعمي الإرهاب ويريدون إقامة دولة فلسطينية، نحن نحصّن الاستيطان ونعززه"، مضيفاً: "سنواصل قيادة زخم واسع للبناء والتسوية، لأن هذه الأرض لنا، بكل بساطة".

من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن المخططات الجديدة تأتي ضمن موجة متصاعدة من التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية التي جرى دفع مخططاتها خلال عام 2026 بلغ 13,479 وحدة، وفق بياناتها حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما بلغ إجمالي الوحدات التي دُفعت مخططاتها منذ مطلع عام 2023 نحو 47,132 وحدة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تسارع إجراءات التخطيط والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط استمرار الحكومة الإسرائيلية في دفع مخططات البناء وتوسيع المستوطنات، بما يفاقم السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ويزيد من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.