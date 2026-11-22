عاطف حسون، الذي غادر "حضر" أواخر السبعينيات والتحق بجيش الاحتلال، يظهر في مشاهد لقاء عائلته بعد عقود من الغياب.. والأحضان العائلية لا تحجب المفارقة الصادمة: العودة إلى الأرض بزيّ القوة التي تحتلها

ليس كل مشهد مؤثر يستحق التعاطف، وليس كل دمعة أو حضن كافياً لإسكات الأسئلة.. فالأحضان قد تختصر سنوات من الشوق، لكنها لا تمحو دلالات بزّة عسكرية ولا حقيقة وجود جنود احتلال على أرض سورية.

وطن للأنباء: أيُّ مشهدٍ هذا؟ وأيُّ مفارقةٍ قاسيةٍ يصعب على العقل استيعابها؟ أن يغيب إنسان عن عائلته أربعة عقود، ثم يظهر عائداً إلى بلدته السورية مرتدياً بزّة جيش الاحتلال، وبرفقة جنود الاحتلال، بعد سنوات من مغادرتها والالتحاق بصفوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية!

إنها ليست مجرد حكاية لقاء عائلي بعد سنوات طويلة من الفراق؛ فالمشهد الذي وثّقه مقطع فيديو متداول يضع أمامنا مفارقة تتجاوز حدود العاطفة والحنين، وتفتح أبواباً واسعة من الأسئلة بشأن دلالات هذه العودة وتوقيتها والظروف التي جرت فيها.

عاطف حسون، الذي غادر بلدته حضر في ريف القنيطرة جنوبي سوريا أواخر سبعينيات القرن الماضي، يظهر في التسجيل وهو يدخل البلدة مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، برفقة عدد من جنود الاحتلال، قبل أن يلتقي والدته وإخوته وأفراد عائلته الذين استقبلوه بالأحضان والدموع، وسط أجواء عاطفية وموسيقى رافقت مشاهد اللقاء.

وبحسب المعلومات التي تداولتها مواقع وحسابات إسرائيلية، انتقل حسون بعد مغادرته بلدته إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، والتحق بجيش الاحتلال، وتدرج في الرتب العسكرية حتى قيل إنه بلغ رتبة عقيد، فيما أشارت تقارير إلى ارتباطه باللواء 106. ويقيم في بلدة مسعدة الدرزية في الجولان المحتل، على مسافة جغرافية قريبة من مسقط رأسه، لكن تفصل بينهما عقود من الانقطاع والحدود العسكرية.

واللافت أن عودة حسون لم تكن دخولاً فردياً أو زيارة عائلية عادية؛ فقد وصل على متن مركبة عسكرية إسرائيلية، وبرفقة جنود الاحتلال، مرتدياً بزته العسكرية، في مشهد يجمع بين خصوصية اللقاء العائلي والحضور العسكري الإسرائيلي داخل بلدة سورية.

لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل لا تكمن في طول سنوات الغياب وحدها، بل في الكيفية التي عاد بها: شخص غادر بلدته قبل نحو أربعة عقود، ثم يظهر فيها مرتدياً زيّ جيش الاحتلال، وتحت حماية جنوده، في وقت تشهد فيه منطقة القنيطرة توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية متكررة.

والأكثر إثارة أن المشاهد تُقدَّم في قالب عاطفي، تتصدره الأحضان والدموع وموسيقى اللقاء بعد الفراق، وكأننا أمام قصة إنسانية مكتملة العناصر، فيما تبقى الخلفية السياسية والعسكرية للزيارة حاضرة بقوة، ولا يمكن فصلها عن المشهد أو تجاهلها.

فهل تكفي الأحضان لتغيير حقيقة المشهد؟ وهل يمكن اختزال دخول عسكريين إسرائيليين إلى بلدة سورية في زيارة عائلية، لمجرد أن أحد مرافقيهم تربطه صلة قرابة بأهلها؟ وهل يُفترض أن تنسينا المشاهد العاطفية أن الرجل عاد بصفة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبرفقة جنودها؟

ولم تتوقف ردود الفعل عند حدود الاستغراب؛ إذ أثار ظهور حسون موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معلقون أن المشهد يحمل دلالات تتجاوز لمّ الشمل العائلي، ويعكس استغلال الوجود العسكري الإسرائيلي والتوغلات في الجنوب السوري للوصول إلى مناطق لم يكن الوصول إليها متاحاً بهذه الصورة.

وكتب متفاعلون: "من الهروب في السبعينيات إلى الكيان، ثم العودة بصفة ضابط إسرائيلي! بعد أربعة عقود من القطيعة، يعود عاطف حسون إلى والدته وعائلته في حضر ببزة الجيش الإسرائيلي، مستفيداً من التوغل الإسرائيلي في المنطقة".

وأضاف آخرون: "قمة التناقض أن تغادر أرضك، ثم تعود إليها بعد أربعة عقود ببزة جيش يحتل أرضك، وتظن أن الكاميرا ستمحو تاريخ الغياب!".

واللافت أيضاً أن الجدل لم يقتصر على منصات التواصل؛ إذ نقلت تقارير إعلامية عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن حسون ليس ضابطاً، بل مواطن إسرائيلي يخدم في إحدى المؤسسات الأمنية، مشيرة إلى أن الفرقة 210 المسؤولة عن الحدود بين إسرائيل وسوريا فتحت تحقيقاً في الحادثة. وهو ما يضيف بعداً آخر إلى الجدل بشأن طبيعة الزيارة والصفة التي دخل بها إلى البلدة.

وبين مشاهد الأحضان والدموع، وبزّة الجيش الإسرائيلي والجنود الذين رافقوا الزيارة، تبقى المفارقة الأكثر قسوة حاضرة: أن يعود شخص إلى بلدته السورية بعد أربعين عاماً، لا بصفته فرداً عاد إلى جذوره فحسب، بل في مشهد يرتبط بحضور عسكري إسرائيلي داخل أرضه.

أربعون عاماً من الغياب.. لكن السؤال الذي فرض نفسه لم يكن عن طول الفراق، ولا عن حرارة الاستقبال، بل عن طبيعة العودة والجهة التي جاءت به، والرسائل التي يحملها هذا المشهد في توقيت يشهد فيه الجنوب السوري توغلات إسرائيلية وانتهاكات متصاعدة.

فليس كل مشهد مؤثر يستحق التعاطف، وليس كل دمعة أو حضن كافياً لإسكات الأسئلة.. فالأحضان قد تختصر سنوات من الشوق، لكنها لا تمحو دلالات بزّة عسكرية ولا حقيقة وجود جنود احتلال على أرض سورية.