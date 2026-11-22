وطن للأنباء: دعا المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، جان لوك ميلانشون، إسرائيل إلى الإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، المعتقل لديها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقال ميلانشون، مرشح حزب "فرنسا الأبية"، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "علينا إنقاذ الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية"، مرفقا تدوينته برابط حملة توقيعات أطلقتها منظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي رسالة مصورة مشتركة مع رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانو، أكد ميلانشون أن أبو صفية محتجز منذ نحو عامين دون توجيه أي اتهامات إليه أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وشدد على أن الدفاع عن الطبيب الفلسطيني، الذي رفض التخلي عن مرضاه حتى اللحظة الأخيرة، "يعني الدفاع عن جميع الأطباء".

وفي 27 ديسمبر 2024، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان، فيما أفادت تقارير بتعرضه للتعذيب والإهمال الطبي خلال احتجازه.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقاله 6 أشهر إضافية، دون توجيه اتهامات إليه.