وطن للأنباء: استقبلت روضة الشهيدة فاطمة أبو جيش، اليوم، وفداً ضم ممثلين عن جمعية المزارعين في محافظة نابلس، ومجلس قروي بيت دجن، وجمعية مركز الشاهين للثقافة والتطوير، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وشارك الوفد أطفال الروضة فرحتهم بهذه المناسبة، من خلال توزيع الحلويات عليهم، في مبادرة أدخلت البهجة والسرور إلى نفوسهم، وعكست روح الاهتمام بالطفولة ودعم المؤسسات التربوية.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على واقع الروضة وبرامجها التعليمية والتربوية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمستوى التعليمي المتميز، وأساليب التدريس المتبعة، إلى جانب الأنشطة التربوية والإبداعية التي تسهم في تنمية قدرات الأطفال ومواهبهم.

كما أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم للروضة والمساهمة في تلبية احتياجاتها، بما يعزز بيئتها التعليمية ويسهم في تطوير خدماتها التربوية.

من جانبها، أعربت إدارة الروضة عن تقديرها لهذه الزيارة والمبادرة، مثمنة اهتمام المؤسسات المجتمعية بدعم الطفولة ورياض الأطفال، ومؤكدة أن هذه اللفتات تشكل حافزاً لمواصلة العمل والعطاء وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال.