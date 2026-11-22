عندما نضع الأيديولوجيات والأفكار السياسية تحت الاختبار فإن المعيار ليس ما ترفعه من شعارات بل ما تحققه لشعوبها وقدرتها على الصمود والتطور عبر الزمن فنجاح الحزب لا يقاس فقط بقدرته على الوصول إلى الحكم وبناء الدولة بل بقدرته على مراجعة تجربته ومعالجة مواطن الضعف وتجديد قيادته وأدواته لمواجهة المتغيرات ومواصلة الانتقال من صعود إلى صعود دون أن يفقد قدرته على التجدد ومن هنا تبرز تجربة الحزب الشيوعي الصيني الذي يواصل بعد 105 أعوام من تأسيسه مسيرة صعود متواصلة انتقل خلالها من حركة تحرر وطني إلى قيادة دولة تنافس القوى الكبرى وتواصل تعزيز مكانتها وتقدمها عبر الأجيال.

ومن هذا المنظور تبرز تجربة الحزب الشيوعي الصيني كواحدة من أهم التجارب السياسية في التاريخ الحديث حيث تأسس الحزب عام 1921 ولم يصل إلى قيادة الدولة إلا عام 1949 بعد 28 عاما من النضال والحرب ومقاومة الاحتلال والصراعات الداخلية ثم بدأ بناء دولة أنهكتها الحروب والتدخلات الأجنبية والفقر قبل أن تدخل الصين مرحلة الإصلاح والانفتاح منذ أواخر السبعينيات.

السؤال هنا ليس هل نتفق مع الشيوعية ذات الخصائص الصينية أم نختلف معها السؤال الأهم هو ماذا فعلت هذه الفكرة عندما تحملت مسؤولية إدارة دولة؟ نجد انها خلال أربعة عقود انخفض عدد من يعيشون تحت خط الفقر الدولي في الصين بنحو 800 مليون إنسان أي ما يقارب ثلاثة أرباع الانخفاض العالمي في الفقر المدقع وهذا ليس شعارا بل إنجازا تعترف به المؤسسات الدولية.

كما عملت الصين بخطط خمسية متتابعة ورؤى تمتد لعقود دون أن تتغير أولوياتها مع كل دورة سياسية وبهذا الأفق الطويل بنت شبكات القطارات فائقة السرعة والموانئ والطاقة وقاعدة صناعية ضخمة وتقوم التجربة كذلك على تراكم الخبرة فالمسؤول يصعد عادة عبر سلم طويل من المناصب المحلية والإقليمية ويقاس أداؤه على الأرض قبل وصوله إلى القيادة.

وهنا تبرز مقارنة مهمة بين آليات اختيار القيادات في النموذجين الصيني والغربي ففي التجربة الصينية لا يكفي المال أو النفوذ أو القدرة على شراء التأثير السياسي للوصول إلى القيادة بل يمر المسؤول بمسار طويل من العمل والتدريب والاختبار والتقييم والرقابة قبل أن تتاح له فرصة المنافسة على مواقع القيادة أما في الديمقراطيات الغربية فإن صناديق الاقتراع قد تفتح أبواب الحكم أمام أصحاب الثروات ولوبيات السلاح وشركات الحروب ومراكز النفوذ وقد تمنح الشرعية الانتخابية لقيادات تخالف وعودها وتدعم الحروب والاحتلال والاعتداء على شعوب لم تنتخبها كما نرى في مواقف نتنياهو وترامب وهذا لا يعني أن النموذج الصيني بلا أخطاء أو أن الانتخابات بلا قيمة وإنما يعني أن الديمقراطية لا تختزل في صندوق الاقتراع بل تشمل معايير اختيار القائد ومراقبته ومحاسبته وكما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: «الديمقراطية ليست كوكاكولا بحيث يكون طعمها واحدا في كل أنحاء العالم».

ولا يجوز أيضا وضع الحزب الشيوعي الصيني في مقارنة مع أنظمة حكم عربية قامت على القمع والتوريث وحكم الفرد أو العائلة دون معايير مؤسسية واضحة لاختيار القيادات ومحاسبتها حيث تتحول الدولة في بعض هذه الأنظمة إلى ملكية خاصة وتتركز الثروة والسلطة في يد الحاكم وعائلته فالحزب الشيوعي الصيني يمتلك بنية تنظيمية ومؤسسات وقواعد حزبية وآليات لاختيار القيادات وتقييمها ومراقبتها وهذه تجربة مختلفة تستحق الدراسة والتحليل بعيدا عن التصنيفات الجاهزة.

أما الفارق الأبرز فيكمن في قدرة الفكر على التطور الاتحاد السوفييتي امتلك قوة عسكرية وسياسية هائلة لكنه انتهى عام 1991 بعد 69 عاما أما الحزب الشيوعي الصيني فما زال يقود الدولة بعد أكثر من قرن واعتمدت الصين التجريب والتدرج كما تقول عبارتها المأثورة: «عبور النهر بتحسس الحجارة» بدأت بمناطق اقتصادية خاصة ثم عممت ما نجح وراجعت ما أخفق دون التخلي عن هدف بناء دولة قوية وتحسين حياة الناس.

ولم تكتف الصين بأن تكون مصنع العالم بل انتقلت إلى مواقع متقدمة في السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والبطاريات والذكاء الاصطناعي وهذا يعكس قدرة الدولة على توجيه اقتصادها نحو المستقبل.

والتحدي الأصعب هو حماية الحزب من الفساد والدولة من الترهل والمسؤولين من تحويل السلطة إلى امتياز شخصي لذلك يحتل الانضباط الداخلي ومكافحة الفساد مكانة مركزية في التجربة الصينية ولا يتعامل الحزب مع قوة تنظيمه وانضباطه باعتبارهما أمرا منجزا لمرة واحدة بل يعيد طرحهما وتطويرهما في كل مؤتمر حزبي حيث يراجع أداءه ويواجه مواطن الضعف ويستجيب للتغيرات والتحديات الجديدة ويؤكد ضرورة القيادة الصارمة وتقوية مؤسسات الحزب وتعزيز الانضباط الداخلي وهذا يعني أن الحزب لا ينتظر تفاقم الأزمات حتى يعالجها بل يسعى إلى اكتشاف الخلل ومعالجته وتجديد أدواته باستمرار بما يحافظ على تماسكه وقدرته على قيادة الدولة ومواصلة التطور.

فالناس هم البحر بنظر الحزب الشيوعي الصيني والحزب هو السفينة والسفينة مهما بلغت قوتها لا تستطيع أن تعادي البحر الذي يحملها فإذا غضب البحر وارتفعت أمواجه فلن تنقذها قوتها ولا قيادتها من الغرق وهذه ليست مجرد صورة بل قاعدة تصلح معيارا لأي حزب في العالم: الحزب الذي يفقد ثقة شعبه ويتحول إلى طبقة فوق المجتمع ويجعل المناصب غاية بحد ذاتها يبدأ بفقدان أسباب بقائه مهما كانت شعاراته جميلة ومهما طال بقاؤه في السلطة.

ورغم حاجة الصين الهائلة إلى الطاقة والموارد والأسواق فإنها بنت قوتها من خلال الإنتاج والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا ولم تجعل احتلال أراضي الشعوب الأخرى أو الاستيلاء على ثرواتها ونهب مواردها وسيلة لتحقيق رفاه شعبها فلم تسع إلى بناء إمبراطورية على حساب الآخرين أو تأمين احتياجاتها على حساب فقر الشعوب وتجويعها بل اختارت أن تصنع قوتها بقدراتها وأن توسع نفوذها الاقتصادي من خلال الشراكة والتعاون وهذا يطرح فارقا جوهريا بين دولة تبني ازدهارها بما تنتجه وتطوره ودول بنت ثرواتها عبر الاستعمار ونهب خيرات الشعوب الأخرى .

وهنا تطرح التجربة الصينية أسئلة أكبر: هل تقاس قوة الدولة بعدد الدول التي احتلتها أم بعدد الشعوب التي تستطيع التعامل معها كشريك؟ وهل تقاس قوة الحزب بعدد سنوات بقائه في السلطة أم بقدرته على تطوير مشروعه ومحاسبة نفسه؟ و هل الغاية تبرر الوسيلة و التخلي عن المباديء و الاخلاق .؟.

لماذا يستمر الحزب الشيوعي الصيني بهذه القوة ولماذا استطاع تحقيق هذه الإنجازات؟ لأن جوهر مشروعه يقوم على خدمة شعبه وتحقيق تطلعاته ورفع مستوى معيشته والحفاظ على مصالحه ومستقبله وعلى مبدأ أن الغاية لا تبرر الوسيلة فلا يجوز أن يكون نهب الشعوب أو استعمارها أو تدمير مقدراتها وسيلة لتحقيق رفاه شعب آخر بل يقوم على المصير المشترك والمنفعة المتبادلة والشراكة والتعاون وعلى قناعة بأن رفاهية الشعب الصيني لا تتعارض مع رفاهية شعوب العالم بل يمكن أن تتكامل معها كما أن الحزب لم يغلق أبوابه أمام الأفكار والتجارب الإنسانية الأخرى بل انفتح عليها وأخذ منها ما يخدم شعبه ويسهم في تقدم البشرية وراجع وتجاوز ما يثبت فشله أو يتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية فالحزب الذي يمتلك القدرة على مراجعة أفكاره وتطوير أدواته والاستفادة من تجارب الآخرين دون التخلي عن أهدافه الوطنية والإنسانية يمتلك أسباب الاستمرار والتجدد.

إن التجربة الصينية تضع الأيديولوجيات والأحزاب أمام اختبار لا يمكن الهروب منه: ماذا قدمتم لشعوبكم؟ فالفكر لا تقاس قيمته بما يرفعه من شعارات وإنما بما يحققه من بناء للدولة وتحرير للإنسان من الفقر وتحسين لحياته وصون لكرامته.

وفي النهاية تكشف التجربة الصينية أن قوة الدول لا تُبنى بالشعارات بل ببناء الإنسان والاستثمار في قدراته وترسيخ الانضباط ومحاربة الفساد بلا استثناء من خلال ملاحقة «النمور والذباب» كبار الفاسدين وصغارهم كما تقوم على الانفتاح على تجارب العالم وأفكاره ومتابعة تحوّلاته والأخذ بكل ما يخدم الوطن والشعب دون جمود أو انغلاق مع التمسك بالمبادئ والقيم والأخلاق وعدم التضحية بها تحت شعار تحقيق المصالح أو تبرير الوسائل بالغايات.

فالصين بنت قوتها بتطوير قدراتها وإنتاجها لا بنهب ثروات الآخرين أو إضعاف شعوبهم فالدولة القوية ليست التي تبني ازدهارها على حساب الآخرين بل التي تبني قوتها بجهد شعبها وتحميها بنزاهة مؤسساتها وتجددها بانفتاح عقلها وتصون مسيرتها بالتمسك بمبادئها وقيمها وأخلاقها.